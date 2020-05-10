Необычные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: умная беговая дорожка Xiaomi A1, смарт-часы Amazfit Bip S и другое
Умные часы Amazfit Bip S
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Цена $69
Обновленная модель популярных смарт-часов Bip S получила улучшенный экран, Bluetooth 5.0, повышенную влагозащиту и продвинутый пульсометр.
рекламаРаботает дольше, позволяет управлять музыкой на подключенном смартфоне. Обладает модулем GPS/ГЛОНАСС для создания треков во время бега.
Умная беговая дорожка Xiaomi A1 WalkingPad
Цена $494
Честно говоря, когда этот товар появился, мы его не стали выкладывать: вроде дороговато и ненадёжно. Но сейчас всё изменилось.
Во-первых, в условиях самоизоляции очень полезно.
Во-вторых, появилась куча заказов и хороших отзывов.
- Минималистичный и технологичный дизайн
- Удобно складывать и хранить
- Ножное переключение скоростей
- Устройство не требует установки
Душевая консоль
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Цена $120
Сейчас же практически любой может позволить себе душевую колонку с кучей функций. На фото выше - одна из наиболее популярных моделей, очень хорошие отзывы о продавце.
Доступно несколько разных вариантов исполнения, доставка из РФ также присутствует.
Светодиодный налобный фонарь Shustar
Цена $5
- 3 режима: 50%, 100%, SOS
- влагозащита IPX4
- питание 2х18650 (отдельный блок на затылке)
Anker Soundcore Life Q10
Цена $35
Наушники от популярного американского бренда Anker. На том же Амазон более 1700 положительных отзывов. Из особенностей данных ушей: 40 мм драйверы с Hi-Res звуком и функцией BassUp, есть поддержка AAC. Подключение по Bluetooth 5.0 или AUX. Впечатляющая батарейка на 60 ч и быстрой зарядкой по Type-C, 5 мин на 5 ч проигрывания.
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