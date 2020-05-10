Умные часы Amazfit Bip S

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Цена $69

Обновленная модель популярных смарт-часов Bip S получила улучшенный экран, Bluetooth 5.0, повышенную влагозащиту и продвинутый пульсометр.

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Умная беговая дорожка Xiaomi A1 WalkingPad

Работает дольше, позволяет управлять музыкой на подключенном смартфоне. Обладает модулем GPS/ГЛОНАСС для создания треков во время бега.

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Цена $494

Честно говоря, когда этот товар появился, мы его не стали выкладывать: вроде дороговато и ненадёжно. Но сейчас всё изменилось.

Во-первых, в условиях самоизоляции очень полезно.

Во-вторых, появилась куча заказов и хороших отзывов.

Минималистичный и технологичный дизайн

Удобно складывать и хранить

Ножное переключение скоростей

Устройство не требует установки

Душевая консоль

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Цена $120

Сейчас же практически любой может позволить себе душевую колонку с кучей функций. На фото выше - одна из наиболее популярных моделей, очень хорошие отзывы о продавце.

Доступно несколько разных вариантов исполнения, доставка из РФ также присутствует.

Светодиодный налобный фонарь Shustar

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Цена $5

- 3 режима: 50%, 100%, SOS

- влагозащита IPX4

- питание 2х18650 (отдельный блок на затылке)

Anker Soundcore Life Q10

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Цена $35

Наушники от популярного американского бренда Anker. На том же Амазон более 1700 положительных отзывов. Из особенностей данных ушей: 40 мм драйверы с Hi-Res звуком и функцией BassUp, есть поддержка AAC. Подключение по Bluetooth 5.0 или AUX. Впечатляющая батарейка на 60 ч и быстрой зарядкой по Type-C, 5 мин на 5 ч проигрывания.

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