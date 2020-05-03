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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: турбо-зажигалка, роторная дрель и другое

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50-ти летний календарь

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Цена $1

Небольшой брелок-календарь, диаметром 3.5 см. показывает дни, недели, месяц и годы на 50 лет в диапазоне 2010-2060 года. Прикольная штука, теперь календарь всегда с собой:) Повесил его как брелок на ключи от УАЗ`а, как символ вечности.

Турбо-зажигалка

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КУПИТЬ ТУТ или ТУТ

Цена $7

Великолепная исполненная вещь, начиная от упаковочной коробки, заканчивая с изделием. всё просто идеально. от себя только хотелось бы сказать, что очень сильно хотелось бы иметь в комплекте замшевый мешочек под эту зажигалку. мне кажется это было бы ещё круче. Пламя там как из самолёта.

Компактный гравер

КУПИТЬ ТУТ

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Цена $11

Это довольно узкоспециализированный инструмент для точной обработки дерева. Возможно, что большей части мастеров-любителей такой агрегат вряд ли пригодится. Но для тех, кто занимается художественной резьбой по дереву, такой прибор точно незаменим.

Необычная лампа

КУПИТЬ ТУТ

Цена $19

Товар представляет собой светодиодную настольную лампу с солью. О полезных свойствах соли знают многие. От самой лампы исходит приятный аромат. Свечение мягкое, как будто горит свеча. Лампа сможет создать теплую атмосферу в помещении.

Фильтр для воды

КУПИТЬ ТУТ

Цена $14

Портативный фильтр для очистки воды, с пропускной способностью до 5000 литров, используется в походах, можно применять в пресной воде. Точность фильтрации составляет 0,01 микрон, температура 10 - 30 градусов. Размер 140 на 36 мм, вес 50 грамм. Изготовлен из прочного пластика, удаляет и задерживает мелкие частицы, простой в использовании.

Годная мышка

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Цена $6

Есть тканевая оплетка провода. Наличие дополнительных кнопок для навигации и кнопка двойного клика. Так же присутствует кнопка смена разрешения: от 1600 до 5500 dpi. У мышки есть приятная плавная подсветка без регулировки. Самое главное - кнопки были действительно тихие, даже ночью звук особо не выделялся.

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mimigen
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В подобных - возможно. В, конкретно, моих - только одна ирония по поводу "божественной аналитики" фанатов.
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Александр Бублик
08:18
Или взять сразу нормальный и ниче не трогать) не проще ли так?
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78963214
08:16
Да, забавное совпадение) Уже исправил в статье, чтобы не вводить в заблуждение, как-то не удосужился свериться с тайфуном, в следующий раз буду внимательнее ;-)
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