GPS - трекер

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Цена $15

Трекер замаскирован под реле и подключается к бортовой сети автомобиля обеспечивающей питание бензонасоса. Это своеобразная сигнализация-противоугонка, при помощи которой появляется возможность отслеживания местоположения транспорта. Для работы трекера нужна симкарта с интернетом.

Система контроля давления в шинах

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Цена $33

Данная модель выводит на экран показания с 4 датчиков, спрятанных в комплектных нипелях. Подходит даже в грузовым автомобилям. Работает от солнечной батареи.

Не требует вмешательства в конструкцию автомобиля, полностью независима и достаточно точна для повседневного использования.

Популярный паяльник

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Цена $7

Неплохой электрический паяльник с регулируемой температурой на 80 Вт с набором аксессуаров.

Регулируемая температура 200-450C

Керамический нагреватель

Электрическая зубная щетка DR. BEI Sonic

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Цена $17 по промокоду DRBEI1799

Хороший бренд, это партнер Xiaomi. Качество будет отличное за такие деньги. У них также качественные и популярные обычные щетки. В комплекте с этой электрощеткой идет годный кейс и 2 сменные насадки.

31 000 об/мин мотор

Полная защита от воды IPX7

2 режима чистки

Беспроводная зарядка

Цифровой микроскоп

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Цена $89

Данное устройство предназначено, в основном, для паяльных работ и ремонта мелкой техники и гаджетов. Микроскоп имеет экран в FullHD разрешении. Также, имеется слот для карты памяти, чтобы можно было записать процесс в формате видео. Подключение к компьютеру осуществляется посредством USB порта.

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