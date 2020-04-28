Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: система контроля давления в шинах, зубная щетка DR. BEI Sonic и другое
GPS - трекер
Цена $15
Трекер замаскирован под реле и подключается к бортовой сети автомобиля обеспечивающей питание бензонасоса. Это своеобразная сигнализация-противоугонка, при помощи которой появляется возможность отслеживания местоположения транспорта. Для работы трекера нужна симкарта с интернетом.
Система контроля давления в шинах
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Цена $33
Данная модель выводит на экран показания с 4 датчиков, спрятанных в комплектных нипелях. Подходит даже в грузовым автомобилям. Работает от солнечной батареи.
Не требует вмешательства в конструкцию автомобиля, полностью независима и достаточно точна для повседневного использования.
Популярный паяльник
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Цена $7
Неплохой электрический паяльник с регулируемой температурой на 80 Вт с набором аксессуаров.
- Регулируемая температура 200-450C
- Керамический нагреватель
Электрическая зубная щетка DR. BEI Sonic
Цена $17 по промокоду DRBEI1799
Хороший бренд, это партнер Xiaomi. Качество будет отличное за такие деньги. У них также качественные и популярные обычные щетки. В комплекте с этой электрощеткой идет годный кейс и 2 сменные насадки.
- 31 000 об/мин мотор
- Полная защита от воды IPX7
- 2 режима чистки
- Беспроводная зарядка
Цифровой микроскоп
Цена $89
Данное устройство предназначено, в основном, для паяльных работ и ремонта мелкой техники и гаджетов. Микроскоп имеет экран в FullHD разрешении. Также, имеется слот для карты памяти, чтобы можно было записать процесс в формате видео. Подключение к компьютеру осуществляется посредством USB порта.
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