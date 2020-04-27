Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: металлоискатель TX-850, лампа от микробов и вирусов и другое
Инструмент для удаления вмятин
Цена $16.56 - 30.75
Многие слышали про удаление вмятин без покраски. Если вы самостоятельно хотите попробовать этот метод, то очень рекомендую данный инструмент. Его цена ниже чем исправление одной вмятинки в сервисе, а полученный опыт будет бесценным.
Эспандер
рекламаКУПИТЬ ТУТ
Цена $4
Девайс для развития мышц рук и кистей, в механизме используется металлическая пружина. Имеет давление от 5 до 60 кг. Можно регулировать степень упругости. Изготовлен из стали и пластика, вес изделия 150 грамм. Отлично подойдет для занятий в зале и на открытой местности. Для детей и взрослых.
Крутой металлоискатель
рекламаЦена $137
Всем искателям сокровищ посвящается. Благодаря такому металлоискателю ценный клад можно обнаружить и под водой, кстати и в соленой, и в пресной, в траве, и в песке. Он имеет уникальный герметичный дизайн, что и делает его очень функциональным.
Качественные наушники
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - ЗДЕСЬ - Baseus W09 - Baseus W04
Цена $23
Беспроводная стерео гарнитура, с встроенным микрофоном, наушники с удобной эргономикой, и дизайном. Легко сидят в ухе, можно носить на тренировках и по улице. Передача звука через bluetooh канал. Частота от 20 до 20 000 герц. Батарея на 480mah, позволяет слушать в течении 3 часов без остановки.
Лампа от микробов и вирусов
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ и ЗДЕСЬ
Цена $11
Устройство для стерилизации помещений. Стерилизация возможна двумя способами ультрафиолетовый или озоновый. Встроенный аккумулятор рассчитан на 2 цикла по 30 минут без подзарядки.
Еще больше интересных товаров найдете в Telegram канале - https://teleg.one/aliworkman или https://t.me/aliworkman
и группе вконтакте - https://vk.com/workman1
Подписывайтесь на мой Яндекс.Дзен, чтобы не пропустить новые подборки.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила