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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: металлоискатель TX-850, лампа от микробов и вирусов и другое

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-14 тр на 2080 Super - цена рухнула на довирусный уровень
2080 Ti - цена упала на порядок
-5000р на RTX 2070 Gigabyte = самая низкая цена
RTX 2070 - снижение цен несмотря на падение рубля
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать

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Цена $16.56 - 30.75

Многие слышали про удаление вмятин без покраски. Если вы самостоятельно хотите попробовать этот метод, то очень рекомендую данный инструмент. Его цена ниже чем исправление одной вмятинки в сервисе, а полученный опыт будет бесценным.

Эспандер

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Цена $4

Девайс для развития мышц рук и кистей, в механизме используется металлическая пружина. Имеет давление от 5 до 60 кг. Можно регулировать степень упругости. Изготовлен из стали и пластика, вес изделия 150 грамм. Отлично подойдет для занятий в зале и на открытой местности. Для детей и взрослых.

Крутой металлоискатель

КУПИТЬ ТУТ - MD-6350

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Цена $137

Всем искателям сокровищ посвящается. Благодаря такому металлоискателю ценный клад можно обнаружить и под водой, кстати и в соленой, и в пресной, в траве, и в песке. Он имеет уникальный герметичный дизайн, что и делает его очень функциональным.

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Цена $23

Беспроводная стерео гарнитура, с встроенным микрофоном, наушники с удобной эргономикой, и дизайном. Легко сидят в ухе, можно носить на тренировках и по улице. Передача звука через bluetooh канал. Частота от 20 до 20 000 герц. Батарея на 480mah, позволяет слушать в течении 3 часов без остановки.

Лампа от микробов и вирусов

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Цена $11

Устройство для стерилизации помещений. Стерилизация возможна двумя способами ультрафиолетовый или озоновый. Встроенный аккумулятор рассчитан на 2 цикла по 30 минут без подзарядки.

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07:28
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Алексей Байдовский
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