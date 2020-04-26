Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: светодиодный фонарь Nicron, дальномер-монокуляр и другое
Светодиодный магнитный кабель
Цена $1.96 - 2.60
Реально, когда подключаешь смартфон к зарядке и он мерцает как взлетно-посадочная полоса, это круто! Причем, несомненное достоинство такого кабеля - он сделан качественно!
рекламаЭто не просто развлекаловка из Китая. Особенно ночью он смотрится футуристично - мерцает внеземными оттенками.
Популярная паяльная станция
Цена $65
Прибор не перегревается, так как встроена функция охлаждения, паяльник нагревается за считанный секунды. Работать удобно, ручка не скользящая, провод хорошей длинны. В комплекте идет 5 насадок для паяльника и 3 для фена.
Дальномер-монокуляр
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Цена $63
Оптический монокуляр со встроенным дальномером. Работает от встроенного аккумулятора, с погрешностью до 1 метра измеряет расстояния в пределах видимости. Дает возможность измерять скорость движущихся объектов.
Автопривод жалюзи
Цена $39
Электрический привод для жалюзи/рулонных штор. Управляется через телефон, есть таймер. Очень простая сборка и установка. В комплекте идёт солнечная панель, поддерживающая заряд батареи. Реально полезная вещь во время солнечной погоды.
Светодиодный фонарь Nicron
Цена $14
Удобный универсальный фонарь с максимальной яркостью в 600лм. Имеется защита от воды и падений.
Также эта модель оснащена поворотной «головой», способной фиксироваться под различным углом до 90 градусов и клипсой. Рекомендую к приобретению.
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