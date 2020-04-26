Светодиодный магнитный кабель

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Цена $1.96 - 2.60

Реально, когда подключаешь смартфон к зарядке и он мерцает как взлетно-посадочная полоса, это круто! Причем, несомненное достоинство такого кабеля - он сделан качественно!

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Популярная паяльная станция

Это не просто развлекаловка из Китая. Особенно ночью он смотрится футуристично - мерцает внеземными оттенками.

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Цена $65

Прибор не перегревается, так как встроена функция охлаждения, паяльник нагревается за считанный секунды. Работать удобно, ручка не скользящая, провод хорошей длинны. В комплекте идет 5 насадок для паяльника и 3 для фена.

Дальномер-монокуляр

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Цена $63

Оптический монокуляр со встроенным дальномером. Работает от встроенного аккумулятора, с погрешностью до 1 метра измеряет расстояния в пределах видимости. Дает возможность измерять скорость движущихся объектов.

Автопривод жалюзи

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Цена $39

Электрический привод для жалюзи/рулонных штор. Управляется через телефон, есть таймер. Очень простая сборка и установка. В комплекте идёт солнечная панель, поддерживающая заряд батареи. Реально полезная вещь во время солнечной погоды.

Светодиодный фонарь Nicron

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Цена $14

Удобный универсальный фонарь с максимальной яркостью в 600лм. Имеется защита от воды и падений.

Также эта модель оснащена поворотной «головой», способной фиксироваться под различным углом до 90 градусов и клипсой. Рекомендую к приобретению.

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