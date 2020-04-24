Велонасос

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Цена $14

Он представлен в виде баллона со сжатым воздухом, по размерам компактный, легко поместится в портфель. Чтобы накачать колесо, достаточно нацепить насос на втулку и открыть кран, из которого пойдёт сжатый воздух. С одного такого баллончика можно легко накачать колесо.

Флагманская модель Xiaomi FIMI X8 SE 2020

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Цена $499

Xiaomi FIMI X8 является флагманом компании Fimi (партнер Xiaomi). Данный дрон вдвое дешевле конкурента DJI Mavic.

HD 4K камера, 3-х осевой стабилизатор

Компактные размеры

Предельная высота подъема: 500 м, дальность управления: до 8000 м

Время полета: до 35 мин

Камера наблюдения Yi Home Camera

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Цена $16

Камера для дома с разрешением 1080P и углом обзора 112°.

эффективная ИК ночная подсветка

чувствительный Wi-Fi адаптер

управление через ПК или смартфон

чуткий микрофон и довольно громкий встроенный динамик с обратной аудиосвязью

Рюкзак c замком Tigernu

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Цена $22 с купоном продавца

Крутой рюкзак, который отлично подходит для ноутбука 15,6 дюймов и других вещей. На замок можно установить свой код. Имеет водоотталкивающую пропитку, лёгкий вес. Защита от воров при помощи замка TSA. Открывается со спины.

Механический эспандер

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Цена $4

Этот предмет предназначен для тренировки запястья. Рукоятка изготовлена из нейлона и стали. С помощью этого предмета можно развивать скелетные мышцы и тренировать хватку пальцев. Есть регулировка по нагрузке и по амплитуде.

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