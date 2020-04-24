Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Xiaomi FIMI X8 SE 2020, камера наблюдения Yi и другое
Велонасос
Цена $14
Он представлен в виде баллона со сжатым воздухом, по размерам компактный, легко поместится в портфель. Чтобы накачать колесо, достаточно нацепить насос на втулку и открыть кран, из которого пойдёт сжатый воздух. С одного такого баллончика можно легко накачать колесо.
Флагманская модель Xiaomi FIMI X8 SE 2020
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Цена $499
Xiaomi FIMI X8 является флагманом компании Fimi (партнер Xiaomi). Данный дрон вдвое дешевле конкурента DJI Mavic.
- HD 4K камера, 3-х осевой стабилизатор
- Компактные размеры
- Предельная высота подъема: 500 м, дальность управления: до 8000 м
- Время полета: до 35 мин
Камера наблюдения Yi Home Camera
рекламаЦена $16
Камера для дома с разрешением 1080P и углом обзора 112°.
- эффективная ИК ночная подсветка
- чувствительный Wi-Fi адаптер
- управление через ПК или смартфон
- чуткий микрофон и довольно громкий встроенный динамик с обратной аудиосвязью
Рюкзак c замком Tigernu
Цена $22 с купоном продавца
Крутой рюкзак, который отлично подходит для ноутбука 15,6 дюймов и других вещей. На замок можно установить свой код. Имеет водоотталкивающую пропитку, лёгкий вес. Защита от воров при помощи замка TSA. Открывается со спины.
Механический эспандер
Цена $4
Этот предмет предназначен для тренировки запястья. Рукоятка изготовлена из нейлона и стали. С помощью этого предмета можно развивать скелетные мышцы и тренировать хватку пальцев. Есть регулировка по нагрузке и по амплитуде.
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