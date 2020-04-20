Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: автомобильной сканер ошибок Launch X431, колонка Tronsmart T6 и другое
Тактическая модифицированная ручка
Цена $12
Занимательный гаджет, однако. Этакая тактическая ручка для оружия, которая крепится например на страйкбольное оружие. Вообще такое конечно заказывают в качестве подарка, но возможно кому-то будет интересно заказать это для себя. Весит такая ручка 94 грамма.
Автомобильная лебедка
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Цена $96
Автомобильная лебедка очень полезна для тех, кто часто выбирается за город или любит выезжать на пересеченную местность. Электрическая лебедка представлена в разных модификациях. Все выполнено из высококачественных материалов – чистая медь, цельнометаллический сердечник из нержавеющей стали.
Автомобильной сканер ошибок Launch X431
рекламаЦена $28
Устройство поможет узнать причину поломки или устранить ошибку. Специальный сканер подключается к электронному блоку, управление происходит через разъем OBD2. Есть небольшой цветной дисплей, куда выводится вся информация.
Популярный дрон
Цена $29.63 - 66.11
Квадрокоптер с широкоугольной камерой предназначен для съемки местности, мероприятий, снимает видео в качестве 1080р, есть беспроводной канал связи wifi, работает от аккумулятора на 500 ма.ч емкости. Размер 27 на 19 см. Полетное время составляет 9 минут, заряжается от usb кабеля. Управляется на расстоянии до 100 метров.
Стильный алюминиевый выключатель
Цена $2.20 - 13.99
В процессе ремонта квартиры или дома приходится иметь дело с электрикой, а вся домашняя проводка неразрывно связана с розетками и выключателями.
Если вам по нраву стильные предметы интерьера, то подобные предметы электрооснащения определенно для вас.
Tronsmart T6 Мини
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - ЗДЕСЬ - Element Force 40 Вт - Tronsmart T6
Цена $24
Колонка поддерживает возможность воспроизведения до 24 часов и имеет защиту от попадания воды (купаться с ней, конечно не стоит, но вот от какого-нибудь пролитого чая проблем не будет), также есть поддержка Bluetooth.
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