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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: автомобильной сканер ошибок Launch X431, колонка Tronsmart T6 и другое

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Тактическая модифицированная ручка

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Цена $12

Занимательный гаджет, однако. Этакая тактическая ручка для оружия, которая крепится например на страйкбольное оружие. Вообще такое конечно заказывают в качестве подарка, но возможно кому-то будет интересно заказать это для себя. Весит такая ручка 94 грамма.

Автомобильная лебедка

реклама

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Цена $96

Автомобильная лебедка очень полезна для тех, кто часто выбирается за город или любит выезжать на пересеченную местность. Электрическая лебедка представлена в разных модификациях. Все выполнено из высококачественных материалов – чистая медь, цельнометаллический сердечник из нержавеющей стали.

Автомобильной сканер ошибок Launch X431

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реклама

Цена $28

Устройство поможет узнать причину поломки или устранить ошибку. Специальный сканер подключается к электронному блоку, управление происходит через разъем OBD2. Есть небольшой цветной дисплей, куда выводится вся информация.

Популярный дрон

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Цена $29.63 - 66.11

Квадрокоптер с широкоугольной камерой предназначен для съемки местности, мероприятий, снимает видео в качестве 1080р, есть беспроводной канал связи wifi, работает от аккумулятора на 500 ма.ч емкости. Размер 27 на 19 см. Полетное время составляет 9 минут, заряжается от usb кабеля. Управляется на расстоянии до 100 метров.

Стильный алюминиевый выключатель

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Цена $2.20 - 13.99

В процессе ремонта квартиры или дома приходится иметь дело с электрикой, а вся домашняя проводка неразрывно связана с розетками и выключателями.
Если вам по нраву стильные предметы интерьера, то подобные предметы электрооснащения определенно для вас.

Tronsmart T6 Мини

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - ЗДЕСЬ - Element Force 40 Вт - Tronsmart T6

Цена $24

Колонка поддерживает возможность воспроизведения до 24 часов и имеет защиту от попадания воды (купаться с ней, конечно не стоит, но вот от какого-нибудь пролитого чая проблем не будет), также есть поддержка Bluetooth.

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