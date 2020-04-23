Качественный мультитул

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Цена $21

Гаджет из прочной стали, который представляет из себя многофункциональный инструмент для ремонта и других бытовых вопросов. В наборе идёт сам инструмент, инструкция, разнообразные насадки и чехол для хранения и переноски.

Паяльник 80 Вт с дисплеем

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Цена $9

Это самый популярный паяльник с Алиэкспресс. Регулировка температуры жала паяльника в диапазоне 180-480 градусов Цельсия. Установленное значение отображается на небольшом экране расположенном на рукоятке. Можно выбрать любую комплектацию.

Ультразвуковая ванна для чистки

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Цена $39

Чтобы эффективно очистить загрязнения стоит воспользоваться такой ультразвуковой ванной для чистки. Объем данной ванны 800мл. Сделано все из высококачественной нержавеющей стали. Снизу есть резиновые противоскользящие накладки. Сталь устойчивая к коррозии и нагреву. Полезна не только для автомобилистов, есть много сценариев применения в быту.

Освежитель воздуха

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Цена $7

Это эффективное решение, которое позволит освежить салон посредством ультразвука. Такое решение можно применять не только в авто, но и дома. Нужно просто залить воду и капнуть эфирного масла. Можно применять и без масла, тогда устройство просто увлажняет воздух.

Качественные наушники

КУПИТЬ ТУТ - ЗДЕСЬ - Baseus W09 - Baseus W04

Цена $18

Наушники беспроводные с аккумулятором на 800mah, есть сенсорная панель, управляются через приложение мобильного телефона, по bluetooth каналу. Звук чистый, рабочие частоты до 20 000 герц, чувствительность динамиков 110 дб. Аккуратный дизайн, удобные, можно брать на прогулку или занятия спортом.

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