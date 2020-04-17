Массажный пистолет

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Цена $61

Таким пистолетом можно делать массаж самому себе в тех местах где сможете им дотянуться, где не получается можно попросить кого-нибудь это сделать. Поможет расслабиться, привести мышцы в тонус и т.д. В комплект входят 4 насадки, которые дают разный эффект от своего воздействия.

Набор для игры на телефоне

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Цена $22

Устройство конвертер с подставкой под мобильные устройства, имеет разъемы подключения игровой гарнитуры. Встроенный аккумулятор на 3000mah, есть порты usb, размер 15 на 2 см, время зарядки до 3 часов. Можно использовать совместно с клавиатурой и мышью.

Крутой домкрат

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Цена $142

Если верить отзывам, то домкрат без проблем может поднять Nissan X-Trail, а электрический гайковёрт откручивает гайки за три щелчка, то есть очень легко! С такими инструментами времени на замену колеса уходит в несколько раз меньше, а справиться с этой задачей может даже девушка!

Таймер полива

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Цена $16

На носу дачный сезон, многие ринутся на свои любимые грядки, совмещать полезное с приятным. Для многих дачников будет полезен этот прибор, при помощи которого можно организовать автоматический полив растений. На таймере выставляется время подачи воды, периодичность и продолжительность полива.

Популярный велокомпьютер

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Цена $3.91 - 15.96

Этот съёмный бортовой компьютер-спидометр-одометр для велосипеда оборудован актуальной для тёмного времени суток эргономичной подсветкой.

Он станет настоящей находкой для тех, кто не мыслит своей жизни без прогулок на двухколёсном транспорте.

Он покажет, сколько вы километров проехали, и какое количество калорий вам удалось сжечь при преодолении этого расстояния.



Массажная подушка

КУПИТЬ ТУТ - для шеи - для ног - для спины

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Цена $20

Ортопедическая подушка с правильным для здоровья спины профилем и синтетическим гипоаллергенным наполнителем. В качестве бонуса на неё установлено 2 зоны с инфракрасным подогревом и моторами с массажными щетками, интенсивность работы которых может меняться с помощью переключателя.

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