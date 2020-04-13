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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: маска-респиратор Xiaomi N95 FFP2, электросамокат KUGOO S3 и другое

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Бутылка для воды

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Цена $17

Классная бутылка для воды в зал/на велосипеде, с удобной крышкой для питья. Имеется вынимающийся фильтр для чая. Три расцветки на выбор.

  • Объем 700мл
  • Выдерживает -20 ~ 100℃

Популярная водонепроницаемая электробритва

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Цена $12

Бритва электрическая судебной плавающей головкой и тремя лезвиями, эффективно удаляет волосы не оставляя пропуски. Можно применять для корректировки бороды и усов. Очищаемая рабочая часть, можно промывать водой. Сенсорная панель управления с подсветкой. Заряжается от сети 220 вт,мощность 3 ватта.

Паяльная станция

КУПИТЬ ТУТ - Крутой паяльник на 80Вт - ЗДЕСЬ

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Цена $28

Отлично проявляет себя в работе, распаивает быстро и качественно, при этом прибор не перегревается. Встроена функция охлаждения и энергосбережения. Имеется встроенная подставка. Станция обладает компактными размерами, тем самым не занимает много места. Температура и поток воздуха имеют плавную регулировку.

Качественный ирригатор

КУПИТЬ ТУТ - DR.BEI - Xiaomi SOOCAS W3

Цена $40

Аккумуляторный ирригатор для эффективного очищения полости рта. В комплекте есть пять насадок: для чистки языка, десен, чистка между брекетами, и две стандартные насадки для стандартной чистки между зубами. Устройство поддерживает три режима подачи воды.

Маска-респиратор Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - ЗДЕСЬ - Xiaomi AirPOP - N95 FFP2

Цена $16

Маска-респиратор Xiaomi Airmotion Woobi Plus Clear Mask Adult анатомически удобно смоделирована для взрослых людей. Инновационный RESDR™ мини-фильтр эффективно удаляет взвешенные частицы PM2.5, пыльцу, аллергены, пыль, бактерии, микробы и вирусы.

Электросамокат KUGOO S3

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Цена $224

Эти самокаты в последнее время набирает все большую популярность. Они очень практичны и компактны, легко хранятся и переносятся и при том развивают неплохую скорость. С его помощью вы преодолеете небольшие расстояния без особых затрат. Доставка из РФ.

Крутые наушники

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КУПИТЬ ТУТ - Baseus W04Baseus W09

Цена $7.95 - 13.86

Беспроводные наушники с bluetooth портом, выдают объемный стерео звук на частоте до 20 000 герц. Чувствительность 95 дб. Встроенный микрофон для съема звука. Заряжается контактно от кейса для хранения, батарея на 1500mah. 

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