Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: маска-респиратор Xiaomi N95 FFP2, электросамокат KUGOO S3 и другое
Бутылка для воды
Цена $17
Классная бутылка для воды в зал/на велосипеде, с удобной крышкой для питья. Имеется вынимающийся фильтр для чая. Три расцветки на выбор.
- Объем 700мл
- Выдерживает -20 ~ 100℃
Популярная водонепроницаемая электробритва
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Цена $12
Бритва электрическая судебной плавающей головкой и тремя лезвиями, эффективно удаляет волосы не оставляя пропуски. Можно применять для корректировки бороды и усов. Очищаемая рабочая часть, можно промывать водой. Сенсорная панель управления с подсветкой. Заряжается от сети 220 вт,мощность 3 ватта.
Паяльная станция
КУПИТЬ ТУТ - Крутой паяльник на 80Вт - ЗДЕСЬ
рекламаЦена $28
Отлично проявляет себя в работе, распаивает быстро и качественно, при этом прибор не перегревается. Встроена функция охлаждения и энергосбережения. Имеется встроенная подставка. Станция обладает компактными размерами, тем самым не занимает много места. Температура и поток воздуха имеют плавную регулировку.
Качественный ирригатор
КУПИТЬ ТУТ - DR.BEI - Xiaomi SOOCAS W3
Цена $40
Аккумуляторный ирригатор для эффективного очищения полости рта. В комплекте есть пять насадок: для чистки языка, десен, чистка между брекетами, и две стандартные насадки для стандартной чистки между зубами. Устройство поддерживает три режима подачи воды.
Маска-респиратор Xiaomi
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - ЗДЕСЬ - Xiaomi AirPOP - N95 FFP2
Цена $16
Маска-респиратор Xiaomi Airmotion Woobi Plus Clear Mask Adult анатомически удобно смоделирована для взрослых людей. Инновационный RESDR™ мини-фильтр эффективно удаляет взвешенные частицы PM2.5, пыльцу, аллергены, пыль, бактерии, микробы и вирусы.
Электросамокат KUGOO S3
Цена $224
Эти самокаты в последнее время набирает все большую популярность. Они очень практичны и компактны, легко хранятся и переносятся и при том развивают неплохую скорость. С его помощью вы преодолеете небольшие расстояния без особых затрат. Доставка из РФ.
Крутые наушники
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КУПИТЬ ТУТ - Baseus W04 - Baseus W09
Цена $7.95 - 13.86
Беспроводные наушники с bluetooth портом, выдают объемный стерео звук на частоте до 20 000 герц. Чувствительность 95 дб. Встроенный микрофон для съема звука. Заряжается контактно от кейса для хранения, батарея на 1500mah.
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