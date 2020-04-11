Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: ультрафиолетовая лампа Xiaomi, защитная маска Xiaomi AirPOP и другое
Маслоуловитель
Цена $6
Маслоуловитель устанавливается для предотвращения попадания газов из масла, топлива, воздуха и даже воды, образованных вне камеры сгорания, во впускной коллектор, откуда всё это попадает в цилиндры и там сгорает, тем самым повышая износ двигателя. Ставится в разрыв шланга от клапана во впускной коллектор.
Уличное освещение
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Цена $7
Светодиодный уличный фонарь, водонепроницаемый с питанием от солнечной батареи и встроенным накопителем электричества. Имеется два режима работы:
- с наступлением темноты фонарь включается, утром выключается
- включается при движении, светит 20 секунд, после выключается
Фетбайк
рекламаЦена $132
Велосипед имеет 21 скорость и привлекательный внешний вид. Собирается быстро, все между собой держится прочно. Езжу уже месяц и пока все в порядке, не скрипит, тормоза работают отлично. Сидушка удобная, легко регулируемая. Едет мягко, благодаря толстым колесам.
Качественный мультитул
Цена $37
В нем много различных инструментов: ножницы, нож, пилы разных форм, плоскогубцы и так далее. Все детали при минимальном люфте. Девайс приходит смазанным в масле. В комплекте к нему идут биты. Я думаю, мужчины найдут ему применение. Отлично подойдет в качестве подарка.
Ультрафиолетовая лампа Xiaomi
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ и ЗДЕСЬ - Стерилизатор
Цена $30
Это портативная ультрафиолетовая лампа, обеспечивающая излучаемую длину волны 253.7 нм, что рекомендуется для борьбы с вирусами. Обладает двумя режимами стерилизации — 90 секунд и 1 час, для продуктов/рук или комнаты/вещей. Встроенного аккумулятора на 2200mah хватает на 2,5 часа работы.
Маска
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Xiaomi AirPOP - N95 FFP2
Цена $2.31 - 16.66
Маска для защиты органов дыхания от вредных примесей в воздухе, используется также от инфекций, во время строительных работ и прочих угрожающих здоровью факторов. Материал хлопок и специальная фибро ткань, задерживает частицы, фильтрует воздух. Размер 10 на 12 см, многослойная.
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