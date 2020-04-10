Крутой мини фонарик NITECORE

КУПИТЬ ТУТ - Convoy S2 - Xiaomi NexTool - NICRON N7

Цена $73

Кто то скажет что это просто фонарик, но не совсем, при таком размере светит он мощно угол под которым выходит свет 150 градусов, его можно заряжать при помощи usb, также есть возможность подцепить к банке и он будет светить очень долго. Сам использую в качестве брелка, сзади есть крепление чтобы крепить его к головному убору, например когда вы ремонтируете автомобиль.

Электробритва Xiaomi

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Цена $9

Бритва от суббренда Xiaomi. Главная особенность этой бритвы движущиеся независимая 3D головка. Имеется триммер в задней части. Головку бритвы легко снять и помыть. Зарядка от USB, хватает на 2 мес. по 1.5 мин бритья каждый день.

Электрическая точилка для ножей

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Цена $72

Очень интересная точилка для ножей, которая вместо точильного камня использует ленты разной зернистости. На устройство устанавливается специальная насадка для правильного угла заточки. Также данную насадку можно использовать в качестве ручного шлифовального инструмента.

Колонка Tronsmart T6 Plus 40 W

КУПИТЬ ТУТ - ЗДЕСЬ - MIFA F10 - Anker Soundcore 2 - Tronsmart T2 Plus - Mifa A10 - Element Force 40 Вт - Tronsmart T6

Цена 3092 руб по промокоду 250SIDIMDOMA

Акция на портативную колонку Tronsmart T6 Plus! Очень низкая цена за хитовую и мощную флагманскую колонку! Такие скидки редко бывают, особенно с учетом курса то. Очень топ за эти деньги! Доставка из РФ быстрая!

Bluetooth 5.0

Мощность: 40 W

Звук в 360°

Полная влагозащита

Фитнес браслет Honor Band 5

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Цена $14

Новая версия спортивно ориентированного смартбраслета от Huawei (Honor). Особенность его в том, что его можно одевать на руку, так и крепить на обувь, чтобы выполнять мониторинг и обработку большего количества данных по сравнению с обычными умными браслетами.

А в остальном обычный фитнес браслет.

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