Стриппер

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Цена $2

Устройство позволяет зачистить провода без снятия изоляции. Те, кто заказал такой товар, отмечает его удобство. То-есть гораздо проще, чем например делать это какими-то кустарными способами. Сам стриппер сделал из металла с добавлением элементов пластика в корпус.

Автовизитка Xiaomi

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Цена $3

Классный лот для автомобилистов. Теперь не надо оставлять и искать бумажку с номером телефона, ведь эта крутая визитка всегда будет находиться в салоне машины. Мастхэв для тех, кто регулярно блокирует чужие тачки.

Наушники Anker Soundcore Life Q10

КУПИТЬ ТУТ - QCY T5

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Цена $35

до 60 часов работы

технология BassUp

поддержка кодека AAC

Bluetooth 5.0/AUX

быстрая зарядка USB Type-C (5 минут - 5 часов работы), полная перезарядка 2 часа

Повербанк PZOZ 20000mah

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Цена $7

- 3 x 5В/3A: Type-C PD + 2xUSB QC 3.0

- LED-дисплей (отображением заряда, вольтажа и ампеража)

- Поддержка быстрой зарядки QC 3.0 и PD

Пробка Xiaomi

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Цена $7.17 - 14.63

Многоразовая пробка Xiaomi для винных бутылок. Благодаря вакуумной технологии, вино будет храниться намного дольше.

Вращая пробку, вы можете установить дату закрытия бутылки, чтобы отследить свежесть вина.

Многофункциональный USB-тестер Fnirsi FNB38

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Цена $15 с учетом купона продавца $6/21

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Самый дешевый из имеющихся на рынке с реально работающей функцией авто-триггера протоколов зарядки.

Экран 1.44" (цветной)

Измерение тока, напряжения

Измеряет залитую емкость в аккумуляторы

Измеряет сопротивление кабелей

Показывает список поддерживаемых протоколов быстрых зарядок

Порты: Type-C + Micro-USB

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