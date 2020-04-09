Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: автовизитка Xiaomi, Anker Soundcore Life Q10 и другое
Стриппер
Цена $2
Устройство позволяет зачистить провода без снятия изоляции. Те, кто заказал такой товар, отмечает его удобство. То-есть гораздо проще, чем например делать это какими-то кустарными способами. Сам стриппер сделал из металла с добавлением элементов пластика в корпус.
Автовизитка Xiaomi
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Цена $3
Классный лот для автомобилистов. Теперь не надо оставлять и искать бумажку с номером телефона, ведь эта крутая визитка всегда будет находиться в салоне машины. Мастхэв для тех, кто регулярно блокирует чужие тачки.
Наушники Anker Soundcore Life Q10
рекламаЦена $35
- до 60 часов работы
- технология BassUp
- поддержка кодека AAC
- Bluetooth 5.0/AUX
- быстрая зарядка USB Type-C (5 минут - 5 часов работы), полная перезарядка 2 часа
Повербанк PZOZ 20000mah
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Цена $7
- 3 x 5В/3A: Type-C PD + 2xUSB QC 3.0
- LED-дисплей (отображением заряда, вольтажа и ампеража)
- Поддержка быстрой зарядки QC 3.0 и PD
Пробка Xiaomi
Цена $7.17 - 14.63
Многоразовая пробка Xiaomi для винных бутылок. Благодаря вакуумной технологии, вино будет храниться намного дольше.
Вращая пробку, вы можете установить дату закрытия бутылки, чтобы отследить свежесть вина.
Многофункциональный USB-тестер Fnirsi FNB38
Цена $15 с учетом купона продавца $6/21
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Самый дешевый из имеющихся на рынке с реально работающей функцией авто-триггера протоколов зарядки.
- Экран 1.44" (цветной)
- Измерение тока, напряжения
- Измеряет залитую емкость в аккумуляторы
- Измеряет сопротивление кабелей
- Показывает список поддерживаемых протоколов быстрых зарядок
- Порты: Type-C + Micro-USB
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