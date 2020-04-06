Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: проекция Xiaomi в авто, респиратор Xiaomi и другое
Тестер моторного масла
Цена $20
На устройстве есть переключение типа двигателя дизель или бензин. Для анализа масла нужно капнуть масла на устройство и нажать на тест. Если загорится зелёный индикатор то масло еще пригодно для двигателя если загорится красный индикатор то масло уже изжило свои свойства.
Проекция Xiaomi в авто
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Цена $98
Это устройство предназначено для закрепления на приборной панели. Но перед его установкой необходимо приклеить на нее на двухсторонний скотч специальные переходник с площадкой крепления и на него уже защелкнуть этот гаджет.
Мощная зажигалка
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рекламаЦена $8
Качественная металлическая зажигалка, заправляющаяся бутаном. Купить баллончик с этим газом можно во многих магазинах. Пользоваться этой зажигалкой очень просто. Ей не страшен ветер, соответственно пламя задуваться не будет.
Проточный водонагреватель TINTON LIFE
Цена $16
Нагреватель можно использовать на даче, где нет централизованных коммуникаций, или в квартире в летний период, когда отключают горячую воду. В отличие от резервуарных водонагревателей, проточные нагревают воду, только тогда, когда это необходимо, это позволяет экономить до 30 процентов электроэнергии.
Респиратор
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi AirPOP - N95 FFP2
Цена $16
Многоразовая маска защищающая от пыли, газа, инфекций, стерильный слой, установлен фильтр очистки поступающего воздуха. Эластичная резинка, одевается как ребенку так и взрослому, размер 108 на 72 мм, вес 112 грамм. Устройство снабжено электрическим насосом, который качает кислород, мощность 0,75 ватт.
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