Тестер моторного масла

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Цена $20

На устройстве есть переключение типа двигателя дизель или бензин. Для анализа масла нужно капнуть масла на устройство и нажать на тест. Если загорится зелёный индикатор то масло еще пригодно для двигателя если загорится красный индикатор то масло уже изжило свои свойства.

Проекция Xiaomi в авто

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Цена $98

Это устройство предназначено для закрепления на приборной панели. Но перед его установкой необходимо приклеить на нее на двухсторонний скотч специальные переходник с площадкой крепления и на него уже защелкнуть этот гаджет.

Мощная зажигалка

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Цена $8

Качественная металлическая зажигалка, заправляющаяся бутаном. Купить баллончик с этим газом можно во многих магазинах. Пользоваться этой зажигалкой очень просто. Ей не страшен ветер, соответственно пламя задуваться не будет.

Проточный водонагреватель TINTON LIFE

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Xiaoda

Цена $16

Нагреватель можно использовать на даче, где нет централизованных коммуникаций, или в квартире в летний период, когда отключают горячую воду. В отличие от резервуарных водонагревателей, проточные нагревают воду, только тогда, когда это необходимо, это позволяет экономить до 30 процентов электроэнергии.

Респиратор

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi AirPOP - N95 FFP2

Цена $16

Многоразовая маска защищающая от пыли, газа, инфекций, стерильный слой, установлен фильтр очистки поступающего воздуха. Эластичная резинка, одевается как ребенку так и взрослому, размер 108 на 72 мм, вес 112 грамм. Устройство снабжено электрическим насосом, который качает кислород, мощность 0,75 ватт.

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