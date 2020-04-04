Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: лазерный уровень на 12 линий, микроскоп и другое
Фильтр для волос
Цена $1.71
Фильтр для ванны или раковины. Вы, наверняка, не раз замечали, что сливное отверстие забивается волосами по прошествии длительного времени. Это может привести к засору и вода будет убегать очень медленно. Чтобы этого не произошло можно поставить данный фильтр. Он задерживает проходящие через него волосы и затем легко очищается от них.
Повербанк KUULAA 20000mah
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Цена $17
Внешний аккумулятор на 20 000mah может зарядить три устройства одновременно. Есть разъёмы USB, Type-C и microUSB. Мощности хватит, чтобы шесть раз напитать iPhone или три раза — MacBook Pro. Не царапается и не скользит в руке
Массажёр с подогревом для стоп
рекламаЦена $66
Поддерживает четыре режима работы, позволяет настраивать уровень интенсивности вибраций, а также устанавливать таймер до 30 минут. Нагрев активируется отдельной кнопкой. Реально полезная вещь!
Лазерный уровень 12 линий
Цена $49
Лазерный уровень поможет замаскировать ошибки строителей и сделать ремонт вашей мечты. Прибор проецирует сетку из 12 линий с погрешностью в 1 мм. В комплекте идет пульт ДУ. Он работает как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. За эти деньги очень хороший лазерный уровень.
Микроскоп
Цена $139
Цифровой девайс, приспособлен для ремонта микропроцессоров и электронных плат. Конструкция из металла, есть два светильника, размер 15 на 4 см, специальная не скользящая подставка. Есть датчик изображения с качеством в 1080р. Можно регулировать яркость, расстояние до 500 мм.
Крутое зарядное устройство
Цена $18
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Этот гаджет оснащен экраном и имеет 8 портов для быстрой зарядки. Отлично подойдет как для дома, так для путешествий. 6 портов предназначены для выходов разных мощностей. Имеет компактные размеры, тем самым не затрудняет его транспортировку.
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