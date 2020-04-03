Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: уличная камера YI Outdoor, металлоискатель TX-850 и другое
Сенсорная зажигалка
Цена $2
Самый главный плюс зажигалки это ветрозащищенность, так как даже при самом диком ветре вы сможете ей воспользоваться. Сенсор реагирует хорошо, от первого же прикосновения. Даже если вы ее не выключите она автоматически выключается через 10 секунд. Корпус прочный, металлический, крышка не болтается, плотно закрывается. Работает от аккумулятора.
Металлоискатель TX-850
рекламаКУПИТЬ ТУТ - MD-4030P
Цена $127
Гаджет для поиска на глубине до 2,5 метров, штанга длинной в 132 см, напряжение 9 вт. Рабочая частота 19,23 кгерц, есть разъем подключения к наушникам. Аккумулятор рассчитан на срок до 15 часов. Поисковая катушка в 11 дюймов, имеет водонепроницаемую оболочку, температура рабочей среды от -10 до 50 градусов.
Уличная камера YI Outdoor
рекламаЦена $51
Гаджет для уличного наблюдения, устанавливается на платформу, крепится на саморезы к внешней части здания. Качество изображения 1080р, устройство передает сигнал на мобильный телефон. Угол обзора 110 градусов, питание от 12 вольтового источника через адаптер.
Популярный паяльник
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - TS100 65 Вт
Цена $3.86 - 12.80
Сегодня у нас в подборке паяльник, который подойдет как для обучения, так и для опытных мастеров.
Есть два варианта по мощности:
- 60 Вт
- 80 Вт
Жало из медного материала, не окисляется и не ржавеет. В комплекте есть подставка. Размер 30 на 2 см, на ручке регулятор. Температура регулируется до 480 градусов, с шагом в 10 градусов.
Автомобильный пылесос XIAOMI
Цена $33
Пылесос работает от аккумулятора. Заряжается через USB разъем. Сделан аккуратно и компактно. При своем небольшом размере, сила всасывания очень хорошая. Время работы на одном заряде около получаса.
Насос для откачки масла
Цена $15
реклама
Да, не всем автолюбителям этот аксессуар понадобится. Многие предпочтут отдать свой автомобиль в сервисный центр для замены жидкостей. Но те, кто любит обслуживать автомобиль самостоятельно, с удовольствием оценят удобство этого насоса.
Telegram со скидками - https://teleg.one/aliworkman или https://t.me/aliworkman
Группа вконтакте - https://vk.com/workman1
Также читайте Дзен канал с подборками товаров из Китая.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила