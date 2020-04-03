Сенсорная зажигалка

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Цена $2

Самый главный плюс зажигалки это ветрозащищенность, так как даже при самом диком ветре вы сможете ей воспользоваться. Сенсор реагирует хорошо, от первого же прикосновения. Даже если вы ее не выключите она автоматически выключается через 10 секунд. Корпус прочный, металлический, крышка не болтается, плотно закрывается. Работает от аккумулятора.

Металлоискатель TX-850

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Цена $127

Гаджет для поиска на глубине до 2,5 метров, штанга длинной в 132 см, напряжение 9 вт. Рабочая частота 19,23 кгерц, есть разъем подключения к наушникам. Аккумулятор рассчитан на срок до 15 часов. Поисковая катушка в 11 дюймов, имеет водонепроницаемую оболочку, температура рабочей среды от -10 до 50 градусов.

Уличная камера YI Outdoor

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Цена $51

Гаджет для уличного наблюдения, устанавливается на платформу, крепится на саморезы к внешней части здания. Качество изображения 1080р, устройство передает сигнал на мобильный телефон. Угол обзора 110 градусов, питание от 12 вольтового источника через адаптер.

Популярный паяльник

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - TS100 65 Вт

Цена $3.86 - 12.80

Сегодня у нас в подборке паяльник, который подойдет как для обучения, так и для опытных мастеров.

Есть два варианта по мощности:

60 Вт

80 Вт

Жало из медного материала, не окисляется и не ржавеет. В комплекте есть подставка. Размер 30 на 2 см, на ручке регулятор. Температура регулируется до 480 градусов, с шагом в 10 градусов.

Автомобильный пылесос XIAOMI

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Цена $33

Пылесос работает от аккумулятора. Заряжается через USB разъем. Сделан аккуратно и компактно. При своем небольшом размере, сила всасывания очень хорошая. Время работы на одном заряде около получаса.

Насос для откачки масла

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Цена $15

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Да, не всем автолюбителям этот аксессуар понадобится. Многие предпочтут отдать свой автомобиль в сервисный центр для замены жидкостей. Но те, кто любит обслуживать автомобиль самостоятельно, с удовольствием оценят удобство этого насоса.

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