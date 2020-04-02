Лазерная указка

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Цена $4

В отличие от своих братьев имеет не круглую форму как обычно, а немножко плашмя. При этом ничуть не хуже сидит в руке. Картинка отличается от оригинала, там она более доработана, отлично подходит для преподавателей, батарейку можно зарядить и хватает надолго.

Роутер Xiaomi AX3600

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Цена $136

Этот маршрутизатор получил 7 антенн и 6 усилителей сигнала, работает в двух диапазонах (пара в 2,4 ГГц и четыре на 5 ГГц) и умеет автоматически определять новые устройства, а также их подключение в одно нажатие. Обещают, что его достаточно для дома, квартиры или любого другого помещения площадью до 100 квадратных метров.

Толщиномер

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Цена $9

Толщиномер для определения слоя покрытия. Датчик имеет контактный стержень. Прибор работает от мизинчиковых батареек. Точность 0,1 мм. Диаметр основания 50 мм, рабочая температура от 0 до 40 градусов. Рекомендую каждому автовладельцу!

Беспроводные клавиатура + мышь Xiaomi MIIIW

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Цена $20

Отличный комплект для вашего компьютера. Клавиатура имеет влагозащиту IPX4 и стандартные 104 клавиши. Мышь с разрешением сенсора 1000 dpi. Качество Xiaomi, за такие деньги хороший набор.

Вакуумный упаковщик TINTON LIFE +

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Цена $12

Бытовой вакуумный упаковщик – главный помощник для сохранения продуктов питания. Это может показаться удивительным, но вакуумный упаковщик также можно использовать с целью более быстрого маринования мяса.

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