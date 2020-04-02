Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: роутер Xiaomi AX3600, вакуумный упаковщик и другое
Лазерная указка
Цена $4
В отличие от своих братьев имеет не круглую форму как обычно, а немножко плашмя. При этом ничуть не хуже сидит в руке. Картинка отличается от оригинала, там она более доработана, отлично подходит для преподавателей, батарейку можно зарядить и хватает надолго.
Роутер Xiaomi AX3600
рекламаКУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Redmi AC2100 - Xiaomi AC2100 - Tenda AC11
Цена $136
Этот маршрутизатор получил 7 антенн и 6 усилителей сигнала, работает в двух диапазонах (пара в 2,4 ГГц и четыре на 5 ГГц) и умеет автоматически определять новые устройства, а также их подключение в одно нажатие. Обещают, что его достаточно для дома, квартиры или любого другого помещения площадью до 100 квадратных метров.
Толщиномер
рекламаЦена $9
Толщиномер для определения слоя покрытия. Датчик имеет контактный стержень. Прибор работает от мизинчиковых батареек. Точность 0,1 мм. Диаметр основания 50 мм, рабочая температура от 0 до 40 градусов. Рекомендую каждому автовладельцу!
Беспроводные клавиатура + мышь Xiaomi MIIIW
Цена $20
Отличный комплект для вашего компьютера. Клавиатура имеет влагозащиту IPX4 и стандартные 104 клавиши. Мышь с разрешением сенсора 1000 dpi. Качество Xiaomi, за такие деньги хороший набор.
Вакуумный упаковщик TINTON LIFE +
КУПИТЬ ТУТ - упаковщик Сymye + или ЗДЕСЬ
Цена $12
Бытовой вакуумный упаковщик – главный помощник для сохранения продуктов питания. Это может показаться удивительным, но вакуумный упаковщик также можно использовать с целью более быстрого маринования мяса.
Telegram со скидками - https://teleg.one/aliworkman или https://t.me/aliworkman
Группа вконтакте - https://vk.com/workman1
Также читайте Дзен канал с подборками товаров из Китая.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила