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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: IP камера Xiaomi, умный замок Xiaomi и другое

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Хоть он очень удобен, но пригодится не для всех. В первую очередь, он предназначен для велосипедистов, ведь на велосипеде нет места для большого количества ключей.

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Беспроводные наушники с каналом связи bluetooth, есть сенсорная кнопка для управления вызовами. Емкость аккумулятора в 50mah, заряжаются через специальный кейс для хранения. Расстояние сопряжения с устройствами до 10 метров. Эргономичный дизайн и удобство использования как дома так и на открытой местности.

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Сверхмощный внешний аккумулятор хранит в себе 54000mah. Он имеет много выходов, необходимых для питания и зарядки разных гаджетов, таких как смартфоны, ноутбуки и другие. Есть также выход для устройств, питающихся от сети 220 вольт, например ТВ.

IP камера

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Цена $17

Портативная ip видеокамера, с датчиком движения и ночной съемки, связь и передача через wi-fi. Качество изображения 1080р, устройство может управляться голосовыми вызовами мобильных телефонов. Максимальное расстояние видимости 50 метров. Есть поддержка карты памяти, мощность прибора 5 ватт, угол обзора в 360 градусов.

Водостойкий замок Xiaomi со сканером отпечатка пальца

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Цена $15

Быстрая разблокировка сканером отпечатка. Хранит до 20 отпечатков, зарядка по USB.

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