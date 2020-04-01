Ключ 13 в 1

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Цена $12

Хоть он очень удобен, но пригодится не для всех. В первую очередь, он предназначен для велосипедистов, ведь на велосипеде нет места для большого количества ключей.

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Крутые наушники

Данный ключ сможет достать практически к любому соединению и Вы не будете испытывать дискомфорт во время использования.

КУПИТЬ ТУТ - Tronsmart Onyx Ace - Baseus W09 - Baseus W04

Цена $9

Беспроводные наушники с каналом связи bluetooth, есть сенсорная кнопка для управления вызовами. Емкость аккумулятора в 50mah, заряжаются через специальный кейс для хранения. Расстояние сопряжения с устройствами до 10 метров. Эргономичный дизайн и удобство использования как дома так и на открытой местности.

Мощный повербанк

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Цена $164

Сверхмощный внешний аккумулятор хранит в себе 54000mah. Он имеет много выходов, необходимых для питания и зарядки разных гаджетов, таких как смартфоны, ноутбуки и другие. Есть также выход для устройств, питающихся от сети 220 вольт, например ТВ.

IP камера

КУПИТЬ ТУТ - YI Home - Xiaomi Mijia IMI

Цена $17

Портативная ip видеокамера, с датчиком движения и ночной съемки, связь и передача через wi-fi. Качество изображения 1080р, устройство может управляться голосовыми вызовами мобильных телефонов. Максимальное расстояние видимости 50 метров. Есть поддержка карты памяти, мощность прибора 5 ватт, угол обзора в 360 градусов.

Водостойкий замок Xiaomi со сканером отпечатка пальца

КУПИТЬ ТУТ - Другой

Цена $15

Быстрая разблокировка сканером отпечатка. Хранит до 20 отпечатков, зарядка по USB.

Разблокировка сканером отпечатка пальца

Заряда хватает до 1 года

Защита от воды

4 расцветки

Корпус замка из цинкового сплава

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