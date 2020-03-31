Набор для промывки топливной системы

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Цена $88

В наборе большое количество насадок для промывки топливной системы, при этом выводиться всё лишнее и автомобиль работает намного лучше чем до промывки. По личному опыту могу сказать что не обязательно ездит в мастерскую если сам научишься это делать.

Магнитола на Android

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Цена $435

Выбрать качественную автомагнитолу для вашего автомобиля вы сможете в специализированном магазине. В магазине представлен широкий выбор автомагнитол на любой вкус и кошелек. Все магнитолы работают на ОС Android.

Хвалёный металлоискатель TX-850

КУПИТЬ ТУТ - MD-4030P

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Цена $127

Данный гаджет стоит совсем недорого и при удачном раскладе оправдает покупку в разы. Настраивается на поиск золота, различных металлов на глубине до 1,5м. При обнаружении издает звуковой сигнал, а на экране отображается глубина залегания предмета. В магазинах по месту жительства стоит в разы дороже.

Система контроля давления в шинах Xiaomi

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Цена $38

Зачем бегать и проверять каждое колесо с манометром? Можно промониторить ситуацию без лишних телодвижений с помощью этого устройства. На сколько я понял данное устройство имеет возможность заряжаться и от солнечной энергии. Это значит что не будет никаких болтающихся проводов и не нужно тратить время на то, что бы их спрятать.

Машинка для удаления катышек

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Цена $13

Ещё одна полезная вещица от Хiaomi. Если вы до сих пор думаете, что это всё ерунда, попробуйте хотя бы один раз почистить потрёпанную футболку или толстовку.

Защитные маски

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi AirPOP - N95 FFP2 - Xiaomi Hootim

Цена $6.50 - 64.33

Маска для защиты органов дыхания от пылевых загрязнений, а также от токсичных и прочих воздействий на организм. Удобно одевается, плотно прилегает к коже. можно использовать как в помещении так и на улице. Размер десять на 5 см, вес 50 грамм. Подойдет для строительных работ, защиты от вирусов, и прочих вредных атмосферных условий.

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