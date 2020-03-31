Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: металлоискатель TX-850, защитные маски Xiaomi и другое
Набор для промывки топливной системы
Цена $88
В наборе большое количество насадок для промывки топливной системы, при этом выводиться всё лишнее и автомобиль работает намного лучше чем до промывки. По личному опыту могу сказать что не обязательно ездит в мастерскую если сам научишься это делать.
Магнитола на Android
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Цена $435
Выбрать качественную автомагнитолу для вашего автомобиля вы сможете в специализированном магазине. В магазине представлен широкий выбор автомагнитол на любой вкус и кошелек. Все магнитолы работают на ОС Android.
Хвалёный металлоискатель TX-850
рекламаЦена $127
Данный гаджет стоит совсем недорого и при удачном раскладе оправдает покупку в разы. Настраивается на поиск золота, различных металлов на глубине до 1,5м. При обнаружении издает звуковой сигнал, а на экране отображается глубина залегания предмета. В магазинах по месту жительства стоит в разы дороже.
Система контроля давления в шинах Xiaomi
Цена $38
Зачем бегать и проверять каждое колесо с манометром? Можно промониторить ситуацию без лишних телодвижений с помощью этого устройства. На сколько я понял данное устройство имеет возможность заряжаться и от солнечной энергии. Это значит что не будет никаких болтающихся проводов и не нужно тратить время на то, что бы их спрятать.
Машинка для удаления катышек
Цена $13
Ещё одна полезная вещица от Хiaomi. Если вы до сих пор думаете, что это всё ерунда, попробуйте хотя бы один раз почистить потрёпанную футболку или толстовку.
Защитные маски
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi AirPOP - N95 FFP2 - Xiaomi Hootim
Цена $6.50 - 64.33
Маска для защиты органов дыхания от пылевых загрязнений, а также от токсичных и прочих воздействий на организм. Удобно одевается, плотно прилегает к коже. можно использовать как в помещении так и на улице. Размер десять на 5 см, вес 50 грамм. Подойдет для строительных работ, защиты от вирусов, и прочих вредных атмосферных условий.
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