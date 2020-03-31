Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: охранная сигнализация с GSM, басовитая колонка Anker и другое
Глайдтрек
Цена $53
Простым языком это специальная тележка для видеокамеры, что бы получать плавные кадры при съёмке. Тележка управляется дистанционно, специальным пустом до 10 метров. Она очень прочная и способна справиться с любой камерой весом до 5 кг. Т.е. не важно что это, экшн-камера или же профессиональная.
Водостойкая колонка Anker Soundcore 2
рекламаКУПИТЬ ТУТ - HOPESTAR A6 - Tronsmart T6
Цена $27 по промокоду ALIBDAY300
Одна из самых популярных колонок на Али. В отзывах отмечают чистый звук с отличными басами и хорошую автономность. По мнению обзорщиков колонка играет лучше чем похожие от Tronsmart.
- Bluetooth 5.0
- 12 Вт (2 x 6 Вт) с технологией BassUp
- Защита от воды IPX7
- 24 ч на одном заряде
- Поддерживает стерео пару (TWS)
Охранная система
КУПИТЬ ТУТ - охранная сигнализация KERUI GSM
рекламаЦена $48
Сет видеонаблюдения из двух камер с супер качеством изображения, корпус водонепроницаемый, есть инфракрасный подсветка, контроллер с твердым накопителем, подключается к 220 вольт, рабочее напряжение в 12 вольт. Длинна шнура 18 метров, в комплекте есть все необходимые кабеля для связи.
Отвёрточный набор для ремонта 115 в 1
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - набор инструментов
Цена $5.22 - 12.89
Огромный набор самых различных и качественных бит. С помощью такого комплекта из 115 приспособлений под различные винты и гайки, вы сможете разобрать и починить практически любой гаджет, бытовую, компьютерную технику и многое другое.
Биксеноновое осветительное оборудование
КУПИТЬ ТУТ - светодиодные лампы
Цена $38
В комплект поставки входят две осветительные чаши из метала, закрытые стеклянными плафонами. Отражатели имеют специальное покрытие, обеспечивающее длительную эксплуатацию. Дополнительное преимущество фар – возможность установки в качестве основного, либо дополнительного осветительного оборудования, не слепящего встречные автомобили.
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