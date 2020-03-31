Глайдтрек

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Цена $53

Простым языком это специальная тележка для видеокамеры, что бы получать плавные кадры при съёмке. Тележка управляется дистанционно, специальным пустом до 10 метров. Она очень прочная и способна справиться с любой камерой весом до 5 кг. Т.е. не важно что это, экшн-камера или же профессиональная.

Водостойкая колонка Anker Soundcore 2

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Цена $27 по промокоду ALIBDAY300

Одна из самых популярных колонок на Али. В отзывах отмечают чистый звук с отличными басами и хорошую автономность. По мнению обзорщиков колонка играет лучше чем похожие от Tronsmart.

Bluetooth 5.0

12 Вт (2 x 6 Вт) с технологией BassUp

Защита от воды IPX7

24 ч на одном заряде

Поддерживает стерео пару (TWS)

Охранная система

КУПИТЬ ТУТ - охранная сигнализация KERUI GSM

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Цена $48

Сет видеонаблюдения из двух камер с супер качеством изображения, корпус водонепроницаемый, есть инфракрасный подсветка, контроллер с твердым накопителем, подключается к 220 вольт, рабочее напряжение в 12 вольт. Длинна шнура 18 метров, в комплекте есть все необходимые кабеля для связи.

Отвёрточный набор для ремонта 115 в 1

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - набор инструментов

Цена $5.22 - 12.89

Огромный набор самых различных и качественных бит. С помощью такого комплекта из 115 приспособлений под различные винты и гайки, вы сможете разобрать и починить практически любой гаджет, бытовую, компьютерную технику и многое другое.

Биксеноновое осветительное оборудование

КУПИТЬ ТУТ - светодиодные лампы

Цена $38

В комплект поставки входят две осветительные чаши из метала, закрытые стеклянными плафонами. Отражатели имеют специальное покрытие, обеспечивающее длительную эксплуатацию. Дополнительное преимущество фар – возможность установки в качестве основного, либо дополнительного осветительного оборудования, не слепящего встречные автомобили.

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