Титановая капсула

КУПИТЬ ТУТ

Цена $7

Маленькая капсула, изготовленная из чистого титана. Герметично завинчивается на крышечку с резьбой. В ней удобно хранить какие-то таблетки, если вы собираетесь в путешествие или в лес. Ещё можно спички положить и не бояться, что они намокнут.

Гигрометр Xiaomi Mijia

реклама

Цена $5

Bluetooth 4.2 BLE

Погрешность в температуре и влажности 0.1

Работает от CR2032 1 год

Поддержка умного дома Xiaomi

Противоударные Amazfit T-rex

КУПИТЬ ТУТ

Цена $120 с купоном продавца на $5, спецкупонами на $12 и промокода 10LET

реклама

Часы способны работать в экстремальных условиях: от - 40 до +70 градусов. Являются самыми прочными и надежными часами в линейке Amazfit. Время автономной работы – 20 дней. Кроме того имеют все стандартные функции смарт-часов: куча спортивных режимов, датчик сердцебиения, GPS, ГЛОНАСС и многое другое. Однозначно рекомендую к покупке в эту распродажу, тем более по такой вкусной цене.

Топовые наушники Tronsmart Onyx Ace

КУПИТЬ ТУТ - Baseus W09 - Baseus W04

Цена $21 с учетом купона продавца $3/25 и промокода: HAPPYALI200

Bluetooth 5.0

поддержка aptX, CVC8.0

до 5 часов работы (до 24 часов работы с кейсом)

Влагозащита IPX5

Мощный powerbank на 20000mah

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ

Цена $10.40 по промокоду PR262Y7A

По отзывам хорошо отзываются, да и бренд сам уже популярный и проверенный, почти 9К заказов и более 5К отзывов.

USB 1 5В/1А, USB 2 5В/2.4А

Type-C и Micro-USB на вход

LED индикатор состояния заряда

Еще больше интересных товаров найдете в Telegram канале- https://tglink.ru/aliworkman или https://t.me/aliworkman

и группе вконтакте - https://vk.com/workman1

Также читайте Дзен канал с подборками товаров из Китая.



