Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: смарт часы Amazfit T-rex, топовые наушники Tronsmart и другое
Титановая капсула
Цена $7
Маленькая капсула, изготовленная из чистого титана. Герметично завинчивается на крышечку с резьбой. В ней удобно хранить какие-то таблетки, если вы собираетесь в путешествие или в лес. Ещё можно спички положить и не бояться, что они намокнут.
Гигрометр Xiaomi Mijia
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Цена $5
- Bluetooth 4.2 BLE
- Погрешность в температуре и влажности 0.1
- Работает от CR2032 1 год
- Поддержка умного дома Xiaomi
Противоударные Amazfit T-rex
Цена $120 с купоном продавца на $5, спецкупонами на $12 и промокода 10LET
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Часы способны работать в экстремальных условиях: от - 40 до +70 градусов. Являются самыми прочными и надежными часами в линейке Amazfit. Время автономной работы – 20 дней. Кроме того имеют все стандартные функции смарт-часов: куча спортивных режимов, датчик сердцебиения, GPS, ГЛОНАСС и многое другое. Однозначно рекомендую к покупке в эту распродажу, тем более по такой вкусной цене.
Топовые наушники Tronsmart Onyx Ace
КУПИТЬ ТУТ - Baseus W09 - Baseus W04
Цена $21 с учетом купона продавца $3/25 и промокода: HAPPYALI200
- Bluetooth 5.0
- поддержка aptX, CVC8.0
- до 5 часов работы (до 24 часов работы с кейсом)
- Влагозащита IPX5
Мощный powerbank на 20000mah
Цена $10.40 по промокоду PR262Y7A
По отзывам хорошо отзываются, да и бренд сам уже популярный и проверенный, почти 9К заказов и более 5К отзывов.
- USB 1 5В/1А, USB 2 5В/2.4А
- Type-C и Micro-USB на вход
- LED индикатор состояния заряда
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