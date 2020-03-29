Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: автомобильная керамика, ионизатор воздуха и другое
Насос
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Цена $4
Скоро начнется сезон велопокатушек. И в дороге бывают непредвиденные ситуации, например спустило колесо. Китайцы для этого придумали вот такой компактный насос, он вообще крошечный. Рекомендую всем велосипедистам.
Ионизатор-очиститель воздуха
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Цена $25
Улучшить качество воздуха вам поможет данное устройство. Ионизатор быстро устранит неприятные запахи и уничтожит все вредоносные бактерии и вирусы в помещении. Имеет 2 режима: ионизация и озонирование. Во время озонирования человеку не рекомендуется находиться в помещении.
Ультразвуковая ванна
рекламаЦена $34
Ультразвуковая ванна для очистки форсунок (Skymen) 800 мл является профессиональным оборудованием, но может применяется и в домашних условиях.
Сделано из высококачественной нержавеющей стали.
Станет для владельца автомобиля надежным помощником, а для сотрудника СТО – незаменимым, востребованным инструментом.
Крутое крепление для монитора
Цена $65
Хорошее крепление для монитора может сделать работу за компьютером гораздо продуктивнее и удобнее. Например, вы сможете повернуть монитор так, как вам удобно, чтобы графики или таблицы лучше отображались на нем. Ограничивается сфера применения такого поворотного крепления исключительно вашей фантазией.
Автомобильная керамика
На Алиэкспресс существует очень много различных покрытий, но достойных из них единицы. И я нашел как раз одно из таких, на которое следует обратить внимание из-за оптимального соотношения по цене и качеству. В комплекте идет специальная губка, которая позволяет растирать равномерно и по всей поверхности. При использовании этого раствора ваш автомобиль засияет другим цветом, как из салона.
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