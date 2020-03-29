Насос

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi - ТУТ

Цена $4

Скоро начнется сезон велопокатушек. И в дороге бывают непредвиденные ситуации, например спустило колесо. Китайцы для этого придумали вот такой компактный насос, он вообще крошечный. Рекомендую всем велосипедистам.

Ионизатор-очиститель воздуха

реклама

Цена $25

Улучшить качество воздуха вам поможет данное устройство. Ионизатор быстро устранит неприятные запахи и уничтожит все вредоносные бактерии и вирусы в помещении. Имеет 2 режима: ионизация и озонирование. Во время озонирования человеку не рекомендуется находиться в помещении.

Ультразвуковая ванна

КУПИТЬ ТУТ

реклама

Цена $34

Ультразвуковая ванна для очистки форсунок (Skymen) 800 мл является профессиональным оборудованием, но может применяется и в домашних условиях.

Сделано из высококачественной нержавеющей стали.

Станет для владельца автомобиля надежным помощником, а для сотрудника СТО – незаменимым, востребованным инструментом.

Крутое крепление для монитора

КУПИТЬ ТУТ

Цена $65

Хорошее крепление для монитора может сделать работу за компьютером гораздо продуктивнее и удобнее. Например, вы сможете повернуть монитор так, как вам удобно, чтобы графики или таблицы лучше отображались на нем. Ограничивается сфера применения такого поворотного крепления исключительно вашей фантазией.

Автомобильная керамика

КУПИТЬ ТУТ

Цена $8



На Алиэкспресс существует очень много различных покрытий, но достойных из них единицы. И я нашел как раз одно из таких, на которое следует обратить внимание из-за оптимального соотношения по цене и качеству. В комплекте идет специальная губка, которая позволяет растирать равномерно и по всей поверхности. При использовании этого раствора ваш автомобиль засияет другим цветом, как из салона.

Telegram со скидками - https://tglink.ru/aliworkman или https://t.me/aliworkman

Группа вконтакте - https://vk.com/workman1

Также читайте Дзен канал с подборками товаров из Китая.

реклама



