Баллонный ключ

КУПИТЬ ТУТ - Пневматический гаечный ключ

Цена $41

Баллонный роторный ключ для легковушек и внедорожников, с таким заменить пробитое колесо сможет в одиночку даже хрупкая девушка. О прикипевших гайках тоже можно забыть, так как этот ключ обеспечивает крутящий момент в целых 800 Нм.

Наушники Tronsmart Onyx Ace с AptX

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Цена $21

Цена с учетом купона продавца $3/25 и промокода: HAPPYALI200

Это прямой конкурент Apple AirPods и Air 2 от Сяоми. Выдают супер чистый звук при звонках и шикарный звук при прослушивании музыки c 13 мм динамиками. Оснащены сенсорным управлением для изменения звука, ответа на звонок и управления треками.

Диспенсер жидкого мыла Xiaomi

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Цена $14

При подведении руки к носику дозатора выдают порцию приятного вспененного мыла.

ABS пластик

Защита от воды IPX4

3 настраиваемых режима подачи мыла

Питание от 3 x AA батареек

Квадрокоптер Xiaomi FIMI A3

КУПИТЬ ТУТ

Цена $210

Хороший по характеристикам дрон от суббренда Xiaomi. Судя по обзорам, снимает годно. Картинка плавная и достаточно резкая. Плюс дисплей встроен в пульт, не нужно будет использовать смартфон с приложением для полета.

Светодиодные лампы Infitary

КУПИТЬ ТУТ - Подороже

Цена $7

Очень важно, чтобы лампы головного света достаточно хорошо освещали дорогу в ночное и вечернее время суток. Это является частью как вашей безопасности, так и безопасности других участников движения. Данные лампы обладают большей яркостью, чем галогенные. Температура свечения у этого экземпляра – 6500 Кельвин, то есть кристально белый свет, как ксенон.

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