Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: наушники Tronsmart с AptX, светодиодные лампы и другое
Баллонный ключ
КУПИТЬ ТУТ - Пневматический гаечный ключ
Цена $41
Баллонный роторный ключ для легковушек и внедорожников, с таким заменить пробитое колесо сможет в одиночку даже хрупкая девушка. О прикипевших гайках тоже можно забыть, так как этот ключ обеспечивает крутящий момент в целых 800 Нм.
Наушники Tronsmart Onyx Ace с AptX
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Цена $21
Цена с учетом купона продавца $3/25 и промокода: HAPPYALI200
Это прямой конкурент Apple AirPods и Air 2 от Сяоми. Выдают супер чистый звук при звонках и шикарный звук при прослушивании музыки c 13 мм динамиками. Оснащены сенсорным управлением для изменения звука, ответа на звонок и управления треками.
Диспенсер жидкого мыла Xiaomi
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Цена $14
При подведении руки к носику дозатора выдают порцию приятного вспененного мыла.
- ABS пластик
- Защита от воды IPX4
- 3 настраиваемых режима подачи мыла
- Питание от 3 x AA батареек
Квадрокоптер Xiaomi FIMI A3
Цена $210
Хороший по характеристикам дрон от суббренда Xiaomi. Судя по обзорам, снимает годно. Картинка плавная и достаточно резкая. Плюс дисплей встроен в пульт, не нужно будет использовать смартфон с приложением для полета.
Светодиодные лампы Infitary
Цена $7
Очень важно, чтобы лампы головного света достаточно хорошо освещали дорогу в ночное и вечернее время суток. Это является частью как вашей безопасности, так и безопасности других участников движения. Данные лампы обладают большей яркостью, чем галогенные. Температура свечения у этого экземпляра – 6500 Кельвин, то есть кристально белый свет, как ксенон.
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