Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: видеоглазок Xiaomi, регистратор Xiaomi и другое
Стильная бутылочка
Цена $9
Этот предмет изготовлен из материала высокого качества, титана. Он является легким и герметичным. Отлично подойдет для путешествий или походов. За счет своих особенностей имеет отличные характеристики, является водонепроницаемым. В комплекте с емкостью идет колечко для герметизации.
Xiaomi 70mai Dash Cam Pro
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Цена $46
Отличный регистратор с хорошей картинкой. Отдельно можно подключать Gps модуль. Возможно управление через смартфон. В режиме парковки камера переходит в спящий режим, продолжая следить за транспортными средствами.
Крутая радиоуправляемая машина Xiaomi
рекламаЦена $29
Модель авто на радиоуправлении, снабжена моторок с электро двигателем, независимой подвеской, прочным металлическим корпусом, высокопроходимыми колесами. Может развивать скорость до 25 км час, способна преодолевать вязкий грунт.
Дверной видеоглазок Xiaomi
Цена $18
Это дверной глазок, и как вы понимаете, это видео глазок. При помощи этого глазка вы можете узнать кто к вам пришел, даже не вставая с дивана, кадры с этого камеры сразу передаются на ваш смартфон. Это очень удобно!
Мощная bluetooth колонка
Цена $82
Колонка Anker Soundcore Motion обладает неплохими противоударными свойствами, а так же способна выдерживать воздействие влаги. Корпус колонки выполнен из прочного металла, но это не делает её сверх-тяжёлой. Наоборот, придаёт солидности. Мощность 30 Вт.
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