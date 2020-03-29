Стильная бутылочка

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Цена $9

Этот предмет изготовлен из материала высокого качества, титана. Он является легким и герметичным. Отлично подойдет для путешествий или походов. За счет своих особенностей имеет отличные характеристики, является водонепроницаемым. В комплекте с емкостью идет колечко для герметизации.

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Цена $46

Отличный регистратор с хорошей картинкой. Отдельно можно подключать Gps модуль. Возможно управление через смартфон. В режиме парковки камера переходит в спящий режим, продолжая следить за транспортными средствами.

Крутая радиоуправляемая машина Xiaomi

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Цена $29

Модель авто на радиоуправлении, снабжена моторок с электро двигателем, независимой подвеской, прочным металлическим корпусом, высокопроходимыми колесами. Может развивать скорость до 25 км час, способна преодолевать вязкий грунт.

Дверной видеоглазок Xiaomi

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Цена $18

Это дверной глазок, и как вы понимаете, это видео глазок. При помощи этого глазка вы можете узнать кто к вам пришел, даже не вставая с дивана, кадры с этого камеры сразу передаются на ваш смартфон. Это очень удобно!

Мощная bluetooth колонка

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Цена $82

Колонка Anker Soundcore Motion обладает неплохими противоударными свойствами, а так же способна выдерживать воздействие влаги. Корпус колонки выполнен из прочного металла, но это не делает её сверх-тяжёлой. Наоборот, придаёт солидности. Мощность 30 Вт.

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