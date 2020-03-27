Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: квадрокоптер Xiaomi FIMI A3, IP камера Xiaomi и другое
Система контроля давления в шинах Xiaomi
Цена $52
Беспроводная система мониторинга давления в шинах снабжена внешними датчиками и цифровым дисплеем.Такая система предназначена для отслеживания давления в каждом колесе и информирования водителя о снижении или превышении давления. Питание датчиков от солнечных батарей.
Насос Xiaomi
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Цена $34
Универсальный насос, годится даже для авто, мото и банально подкачать мячик. Одной зарядки хватает на: 41 футбольный мяч, 8 велосипедных шин, 6 мотоциклетных шин, 5 автомобильных шин. В комплекте идут аксессуары для накачки и чехол.
IP камера YI 1080p
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Mijia - ТУТ - Уличная
рекламаЦена $17
- Видео 1080p / 15к/с, угол обзора 111°
- Инфракрасный датчик ночного видения
- Синхронизация с облачным хранилищем
- Приложение YI Home
- Двухстороняя связь
Наушники Tronsmart Onyx Ace
Цена $23
Цена с учетом купона продавца $3/25 и купона $3.72 от $24. Брать тут
Новые уши от популярного аудио бренда Tronsmart с поддержкой aptX. Прямой конкурент Apple AirPods и Air 2 от Xiaomi. Производитель заявляет супер чистый звук при звонках и шикарный звук при прослушивании музыки c 13 мм драйверами. Имеется сенсорное управление для изменения звука, ответа на звонок и управления музыкой.
Дрон Xiaomi FIMI A3
Цена $272
Отличный дрон с высотой полета до 500 метров и временем полета до 25 минут на одном заряде. Пульт с цветным дисплеем на 4.3 дюйма, который работает в радиусе 1км.
- GPS + ГЛОНАСC
- умные режимы полета, следование за объектом
- запись видео full hd
- гибридный 3х-осевой подвес
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