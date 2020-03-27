Система контроля давления в шинах Xiaomi

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Цена $52

Беспроводная система мониторинга давления в шинах снабжена внешними датчиками и цифровым дисплеем.Такая система предназначена для отслеживания давления в каждом колесе и информирования водителя о снижении или превышении давления. Питание датчиков от солнечных батарей.

Насос Xiaomi

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Цена $34

Универсальный насос, годится даже для авто, мото и банально подкачать мячик. Одной зарядки хватает на: 41 футбольный мяч, 8 велосипедных шин, 6 мотоциклетных шин, 5 автомобильных шин. В комплекте идут аксессуары для накачки и чехол.

IP камера YI 1080p

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Mijia - ТУТ - Уличная

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Цена $17

Видео 1080p / 15к/с, угол обзора 111°

Инфракрасный датчик ночного видения

Синхронизация с облачным хранилищем

Приложение YI Home

Двухстороняя связь

Наушники Tronsmart Onyx Ace

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Цена $23

Цена с учетом купона продавца $3/25 и купона $3.72 от $24. Брать тут

Новые уши от популярного аудио бренда Tronsmart с поддержкой aptX. Прямой конкурент Apple AirPods и Air 2 от Xiaomi. Производитель заявляет супер чистый звук при звонках и шикарный звук при прослушивании музыки c 13 мм драйверами. Имеется сенсорное управление для изменения звука, ответа на звонок и управления музыкой.

Дрон Xiaomi FIMI A3

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Цена $272

Отличный дрон с высотой полета до 500 метров и временем полета до 25 минут на одном заряде. Пульт с цветным дисплеем на 4.3 дюйма, который работает в радиусе 1км.

GPS + ГЛОНАСC

умные режимы полета, следование за объектом

запись видео full hd

гибридный 3х-осевой подвес

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