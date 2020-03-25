Соединитель

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Цена $8

Представленная модель соединителя для головок станет отличным инструментом для работы с различными болтами и гайками. Благодаря использованию особого сплава, обеспечивается не только продолжительный срок службы соединителя, но и возможность открутить даже самые ржавые и тугие гайки и болты.

Колонка с сабвуфером

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Цена $71

Эта колонка оснащена 10-ваттным сабвуфером и парой динамиков по 5Вт. На одном заряде работает до 10 часов. Есть встроенный дисплей для просмотра роликов и клипов с карты памяти.

Xiaomi Pinlo

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Цена $40

Хорошая вещь. Бутерброды получаются очень вкусные. К тому же занимает минимум места на столе. Это плюс. Минус в том, что нет таймера. Надо следить за временем самостоятельно. Равномерный нагрев в замкнутом пространстве позволяет приготовить бутерброд всего за 3 минуты. Для контроля времени выпекания предусмотрен световой индикатор.

Игровая консоль

КУПИТЬ ТУТ - Другая

Цена $11

А это портативная игровая ретро консоль с играми от Денди. В нее установлено 500 игр формата 8 бит. Для удобства управления можно подключить джойстик и при помощи кабеля подключить к телевизору, чтобы наслаждаться полноценной игрой, как в детстве.





Xiaomi IP Camera

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Yi Home Camera

Цена $21

Умная Wi-fi камера с инфракрасным ночным видением. Можно использовать как в помещении, так и на улице, благодаря влагозащите по стандарту IP65.

качество записи 1080P

угол обзора 170°

поддержка Micro SD до 32GB

двухсторонняя аудио связь

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