Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Xiaomi IP камера, портативная ретро консоль и другое
Соединитель
Цена $8
Представленная модель соединителя для головок станет отличным инструментом для работы с различными болтами и гайками. Благодаря использованию особого сплава, обеспечивается не только продолжительный срок службы соединителя, но и возможность открутить даже самые ржавые и тугие гайки и болты.
Колонка с сабвуфером
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Цена $71
Эта колонка оснащена 10-ваттным сабвуфером и парой динамиков по 5Вт. На одном заряде работает до 10 часов. Есть встроенный дисплей для просмотра роликов и клипов с карты памяти.
Xiaomi Pinlo
рекламаЦена $40
Хорошая вещь. Бутерброды получаются очень вкусные. К тому же занимает минимум места на столе. Это плюс. Минус в том, что нет таймера. Надо следить за временем самостоятельно. Равномерный нагрев в замкнутом пространстве позволяет приготовить бутерброд всего за 3 минуты. Для контроля времени выпекания предусмотрен световой индикатор.
Игровая консоль
Цена $11
А это портативная игровая ретро консоль с играми от Денди. В нее установлено 500 игр формата 8 бит. Для удобства управления можно подключить джойстик и при помощи кабеля подключить к телевизору, чтобы наслаждаться полноценной игрой, как в детстве.
Xiaomi IP Camera
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Yi Home Camera
Цена $21
Умная Wi-fi камера с инфракрасным ночным видением. Можно использовать как в помещении, так и на улице, благодаря влагозащите по стандарту IP65.
- качество записи 1080P
- угол обзора 170°
- поддержка Micro SD до 32GB
- двухсторонняя аудио связь
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Группа вконтакте - https://vk.com/workman1
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