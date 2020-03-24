Инструмент для удаления вмятин

КУПИТЬ ТУТ

Цена

Отличный инструмент который способен удалить вмятины на автомобиле без покраски. Все части которые касаются металла автомобиля, обработаны резиновыми прокладками, которые не дадут испортить или поцарапать краску. При помощи специального рычага, легкими и не сильными нажатиями потихоньку выправляете вмятину.

Велокомпьютер

реклама

Цена $16

Специальный велокомпьютер, который совершенно не боится воды. Он водонепроницаемый и не обязательно использовать для него чехол, если вы катаетесь под дождём. У компьютера есть удобный сенсорный дисплей с подсветкой размером 2,8 дюйма.

Домашняя сигнализация

КУПИТЬ ТУТ

реклама

Цена $30

Одна из наиболее популярных систем обеспечения домашней безопасности «все-в-одном» на AliExpress. Включает сирену и умеет отправлять SMS о взломе.

Сигналы поступают с комплектных дверных и оконных датчиков на базу, которая при наличии интернета умеет включать трансляцию звука из квартиры на смартфон и управляться через приложение-компаньон.

Набор отверток Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ

Цена $13

Стильный набор инструментов от суббренда Xiaomi DUKA с качественными материалами. Коробка также имеет стильный вид, можно взять на подарок. В набор входит 24 разных инструмента. В набор входит 24 разных инструмента.

Ручка из кованого алюминиевого сплава 6063 с легированной сталью 5030

Крутые наушники

КУПИТЬ ТУТ

Цена $12

Компактные водонепроницаемые наушники‑вкладыши, которые для подключения используют Bluetooth 5.0. Они оснащены активным шумоподавлением, микрофоном и сенсорным управлением. В комплекте идёт чехол‑powerbank со встроенным аккумулятором на 2 200mah и дисплеем.

Telegram со скидками - https://tglink.ru/aliworkman или https://t.me/aliworkman

Группа вконтакте - https://vk.com/workman1

Также читайте Дзен канал с подборками товаров из Китая.

реклама







