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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: крутые наушники, домашняя сигнализация и другое

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Сверхчеловек
00:02
Не Valve виновны, что 1000$ при рублевом курсе это слишком фантастическая сумма для тебя и других. Посмотри на события и начни делать правильные выводы. (значит можно, я тебя люблю ^_^)
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Zeigmund
00:01
Одна компания давно разучилась делать игры. Вторая - собирать нормальную технику. Третья - нормально кодить. Святая троица!
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00:00
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Выбираем игровой монитор правильно: диагональ, типы матриц, частота обновления
Алексей Носков
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Сверхчеловек
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Вот это я понимаю подарок, а не какая-то там игра по Халве Аликс с VR. Могётё!
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