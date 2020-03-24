Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: крутые наушники, домашняя сигнализация и другое
Инструмент для удаления вмятин
Цена
Отличный инструмент который способен удалить вмятины на автомобиле без покраски. Все части которые касаются металла автомобиля, обработаны резиновыми прокладками, которые не дадут испортить или поцарапать краску. При помощи специального рычага, легкими и не сильными нажатиями потихоньку выправляете вмятину.
Велокомпьютер
рекламаКУПИТЬ ТУТ
Цена $16
Специальный велокомпьютер, который совершенно не боится воды. Он водонепроницаемый и не обязательно использовать для него чехол, если вы катаетесь под дождём. У компьютера есть удобный сенсорный дисплей с подсветкой размером 2,8 дюйма.
Домашняя сигнализация
рекламаЦена $30
Одна из наиболее популярных систем обеспечения домашней безопасности «все-в-одном» на AliExpress. Включает сирену и умеет отправлять SMS о взломе.
Сигналы поступают с комплектных дверных и оконных датчиков на базу, которая при наличии интернета умеет включать трансляцию звука из квартиры на смартфон и управляться через приложение-компаньон.
Набор отверток Xiaomi
Цена $13
Стильный набор инструментов от суббренда Xiaomi DUKA с качественными материалами. Коробка также имеет стильный вид, можно взять на подарок. В набор входит 24 разных инструмента. В набор входит 24 разных инструмента.
- Ручка из кованого алюминиевого сплава 6063 с легированной сталью 5030
Крутые наушники
Цена $12
Компактные водонепроницаемые наушники‑вкладыши, которые для подключения используют Bluetooth 5.0. Они оснащены активным шумоподавлением, микрофоном и сенсорным управлением. В комплекте идёт чехол‑powerbank со встроенным аккумулятором на 2 200mah и дисплеем.
Telegram со скидками - https://tglink.ru/aliworkman или https://t.me/aliworkman
Группа вконтакте - https://vk.com/workman1
Также читайте Дзен канал с подборками товаров из Китая.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила