Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: магнитола Tesla, проектор Xiaomi и другое
Басистая Bluetooth колонка
Цена $18
Оригинальная беспроводная акустика, напоминающая внешним видом взгляд совы. LED-дисплей отображает время, настройки и информацию о треках.
рекламаПоддерживает воспроизведение с microSD, USB, AUX. Есть навигация по папкам с верхней панели и поддержка FM-радио.
Камера Xiaomi Yi 1080P
Цена $18
Камера для дома с разрешением 1080P и углом обзора 112°. Умеет записывать видео в облако или на карту памяти. Удобная функция для родителей, уведомление на телефон при детском плаче.
- ИК ночное видение
- управление через ПК или смартфон
- подключение по Wi-Fi
- двухсторонняя аудио связь
3D принтер ANYCUBIC Mega-S
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Цена $178
Настольный 3D-принтер со скоростью печати 20-100 мм/сек. Поддерживает материалы PLA, ABS, HIPS. Максимальный размер изделия — 210×210×205 мм.
Магнитола Tesla
Цена $462
Качественная 2din магнитола в стиле электрокаров "Tesla". Размер IPS экрана - 12,8 дюймов. Устройство достаточно мощное (6 ядерный процессор + 4 гигабайта оперативной памяти) - меню и сама магнитола не тормозит. Поддерживается поворот на 90 градусов и голосовое управление.
Проектор Xiaomi
Цена $395
Качественный портативный проектор для домашнего использования, который выдаёт оптическое изображение 1920*1080 Full HD. У проектора нет сложной установки на стену или на потолок, потому что в этом нет необходимости. Устанавливается он на любую ровную поверхность, будь то стол или полка шкафа.
Крутые наушники BlitzWolf
Цена $33
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Наушники‑вкладыши BlitzWolf BW FYE5 с поддержкой Bluetooth 5.0 и встроенным микрофоном. Ёмкости аккумулятора хватает примерно на 3 часа прослушивания музыки. Защищены от влаги и подойдут для занятий спортом.
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