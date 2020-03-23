Басистая Bluetooth колонка

КУПИТЬ ТУТ - колонка Xiaomi

Цена $18

Оригинальная беспроводная акустика, напоминающая внешним видом взгляд совы. LED-дисплей отображает время, настройки и информацию о треках.

реклама

Камера Xiaomi Yi 1080P

Поддерживает воспроизведение с microSD, USB, AUX. Есть навигация по папкам с верхней панели и поддержка FM-радио.

КУПИТЬ ТУТ

Цена $18

Камера для дома с разрешением 1080P и углом обзора 112°. Умеет записывать видео в облако или на карту памяти. Удобная функция для родителей, уведомление на телефон при детском плаче.

ИК ночное видение

управление через ПК или смартфон

подключение по Wi-Fi

двухсторонняя аудио связь

3D принтер ANYCUBIC Mega-S

реклама

Цена $178

Настольный 3D-принтер со скоростью печати 20-100 мм/сек. Поддерживает материалы PLA, ABS, HIPS. Максимальный размер изделия — 210×210×205 мм.

Магнитола Tesla

КУПИТЬ ТУТ

Цена $462

Качественная 2din магнитола в стиле электрокаров "Tesla". Размер IPS экрана - 12,8 дюймов. Устройство достаточно мощное (6 ядерный процессор + 4 гигабайта оперативной памяти) - меню и сама магнитола не тормозит. Поддерживается поворот на 90 градусов и голосовое управление.

Проектор Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ

Цена $395

Качественный портативный проектор для домашнего использования, который выдаёт оптическое изображение 1920*1080 Full HD. У проектора нет сложной установки на стену или на потолок, потому что в этом нет необходимости. Устанавливается он на любую ровную поверхность, будь то стол или полка шкафа.

Крутые наушники BlitzWolf

КУПИТЬ ТУТ

Цена $33

реклама

Наушники‑вкладыши BlitzWolf BW FYE5 с поддержкой Bluetooth 5.0 и встроенным микрофоном. Ёмкости аккумулятора хватает примерно на 3 часа прослушивания музыки. Защищены от влаги и подойдут для занятий спортом.

Telegram со скидками - https://tglink.ru/aliworkman или https://t.me/aliworkman

Группа вконтакте - https://vk.com/workman1

Также читайте Дзен канал с подборками товаров из Китая.



