Мини тиски

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Цена $2.93

Универсальные тиски для мелкого ремонта, размер губок 30 мм, есть настольный винт для крепления, размер 85 на 95 мм, изготовлена из нержавеющей стали. Можно устанавливать на верстак, для хозяйственных работ, вес изделия 175 грамм. Удобное и практичное приспособление.

Xiaomi Airpop F95

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Цена $5

Xiaomi Eco-chain запустила новую воздушную маску против загрязнения. Эффективно блокирует пыль и pm2.5. Защищают против всех видов бытовых и промышленных загрязнений в воздухе: пыли, выхлопных газов, от микробов. Оснащена встроенным фильтром.

Ионный очиститель воды

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Цена $7

Перед Вами серебряный ионный очиститель воды от компании Xiaomi. Данная штука предназначена, в основном, для увлажнителя deerma, если у Вас таковой имеется. Ионы серебра отлично отфильтруют воду и увлажненный воздух будет еще чище.

Турбо-зажигалка

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Цена $7

Зажигалка выглядит качественно, сделана полностью из металла. Не боится дождя и ветра. После заправки нужно обязательно настроить длину пламени поворотом клапана. В комплекте идет мешочек и мундштук. Рекомендую к покупке!

Смарт часы Xiaomi Amazfit T-Rex

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Цена $149

Горячая новинка, которую только представили на CES 2020. Amazfit T-Rex, благодаря защищённому корпусу, способны сохранять работоспособность в условиях экстремальных температур (от +70 до -40 градусов Цельсия), невосприимчивы к коррозии, не боятся погружения в воду и падения на твёрдую поверхность.

дисплей 1.3" AMOLED, Gorilla Glass 3

аккумулятор 390mAh, до 40 дней на одном заряде

14 спортивных режима

влагозащита 5ATM

датчик пульса

GPS, ГЛОНАСС

Bluetooth 5.0

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