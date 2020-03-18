Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: набор отверток Xiaomi, турбо-зажигалка и другое
Турбо-зажигалка
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Крайне мощная зажигалка, которая не боится сильного ветра, поэтому ее спокойно можно брать в поход, на рыбалку или охоту. Газа хватает надолго, заправить также в любой момент можно! Имеет защитную крышку, которая защитит сопла от загрязнения и пыли, тем самым обеспечив долговечность работы.
Биометрический замок для входной двери
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Цена $70
Специальный биометрический замок способен упростить или даже осовременить ваше жилище. Можно открывать по отпечатку пальца, с помощью RFID‑метки, через мобильное приложение, цифровым кодом или механическим ключом.
Массажер
КУПИТЬ ТУТ - для шеи - для спины
рекламаЦена $67
Поддерживает четыре режима работы, позволяет настраивать уровень интенсивности вибраций, а также устанавливать таймер до 30 минут. Нагрев активируется отдельной кнопкой. Рекомендую к покупке!
LED-светильник Xiaomi YEELIGHT Clip-on
Цена $12
- 3 режима яркости + режим ночника
- световой поток 100 Лм
- аккумулятор 1500 мАч (до 50 часов работы)
- зарядка по USB
Набор отверток Xiaomi ATuMan DUKA
Цена $13
Стильный набор инструментов от суббренда Xiaomi DUKA с качественными материалами. Коробка также имеет стильный вид, можно взять на подарок.
- трещотка из алюминиевого сплава, 24 шт. биты из легированной стали S2
- модульная конструкция трещотки, обе ручки снимаются, что позволяет увеличить длину
- магнитные биты PH1, PH2, PH3, SL4, SL5, SL6, PZ2, T5, T6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H6.35, H8
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