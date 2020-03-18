Турбо-зажигалка

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Крайне мощная зажигалка, которая не боится сильного ветра, поэтому ее спокойно можно брать в поход, на рыбалку или охоту. Газа хватает надолго, заправить также в любой момент можно! Имеет защитную крышку, которая защитит сопла от загрязнения и пыли, тем самым обеспечив долговечность работы.

Биометрический замок для входной двери

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Цена $70

Специальный биометрический замок способен упростить или даже осовременить ваше жилище. Можно открывать по отпечатку пальца, с помощью RFID‑метки, через мобильное приложение, цифровым кодом или механическим ключом.

Массажер

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Цена $67

Поддерживает четыре режима работы, позволяет настраивать уровень интенсивности вибраций, а также устанавливать таймер до 30 минут. Нагрев активируется отдельной кнопкой. Рекомендую к покупке!

LED-светильник Xiaomi YEELIGHT Clip-on

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Цена $12

- 3 режима яркости + режим ночника

- световой поток 100 Лм

- аккумулятор 1500 мАч (до 50 часов работы)

- зарядка по USB

Набор отверток Xiaomi ATuMan DUKA

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Цена $13

Стильный набор инструментов от суббренда Xiaomi DUKA с качественными материалами. Коробка также имеет стильный вид, можно взять на подарок.

трещотка из алюминиевого сплава, 24 шт. биты из легированной стали S2

модульная конструкция трещотки, обе ручки снимаются, что позволяет увеличить длину

магнитные биты PH1, PH2, PH3, SL4, SL5, SL6, PZ2, T5, T6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H6.35, H8

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