COHIBA зажигалка

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Цена $11

Ребятам из cohiba удалось создать зажигалку, которая имеет привлекательный внешний вид. Приходит в специальной коробочке будто это Швейцарские часы. По пламени тут всё в полном порядке, работает по одному нажатию кнопки. Простая регулировка пламени.

Щётка для умывания

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Цена $17

Удаляет загрязнения с лица и вместе с этим массирует его, улучшая текстуру и делая кожу упругой. Силиконовая щётка работает без провода: её нужно зарядить заранее при помощи USB‑кабеля. У гаджета есть пять режимов мощности, которые регулируются при помощи кнопок на поверхности.

Зеркало-видеорегистратор Xiaomi

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Цена $79

Устройство станет неплохим решением для установки в автомобиль, где не предусмотрена такая опция. Основная камера записывает видео в Full HD разрешении 1920х1080, поэтому картинка качественная даже при просмотре на большом экране.

Светящаяся футболка

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Цена $2.90

А это оригинальная и прикольная футболка с логотипом одноименного фильма "Назад в будущее". Вся фишка заключается в том, что надпись на футболке - светящаяся. Материалы изготовления - хлопок и полиэстер. У продавца также имеются в наличии и другие футболки.

Набор для ремонта гаджетов

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Цена $13

Набор, в котором есть всё необходимое для ремонта, а точнее для разборки и сборки телефонов, планшетов и ноутбуков. Включает в себя множество предметов, таких как:

Телескопическую отвёртку с битами

Разного рода пластиковые лопатки, для бережной разборки

пинцет и гибкий вал

присоска

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