Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: светящаяся футболка, зеркало-видеорегистратор Xiaomi и другое
COHIBA зажигалка
Цена $11
Ребятам из cohiba удалось создать зажигалку, которая имеет привлекательный внешний вид. Приходит в специальной коробочке будто это Швейцарские часы. По пламени тут всё в полном порядке, работает по одному нажатию кнопки. Простая регулировка пламени.
Щётка для умывания
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Цена $17
Удаляет загрязнения с лица и вместе с этим массирует его, улучшая текстуру и делая кожу упругой. Силиконовая щётка работает без провода: её нужно зарядить заранее при помощи USB‑кабеля. У гаджета есть пять режимов мощности, которые регулируются при помощи кнопок на поверхности.
Зеркало-видеорегистратор Xiaomi
рекламаЦена $79
Устройство станет неплохим решением для установки в автомобиль, где не предусмотрена такая опция. Основная камера записывает видео в Full HD разрешении 1920х1080, поэтому картинка качественная даже при просмотре на большом экране.
Светящаяся футболка
Цена $2.90
А это оригинальная и прикольная футболка с логотипом одноименного фильма "Назад в будущее". Вся фишка заключается в том, что надпись на футболке - светящаяся. Материалы изготовления - хлопок и полиэстер. У продавца также имеются в наличии и другие футболки.
Набор для ремонта гаджетов
Цена $13
Набор, в котором есть всё необходимое для ремонта, а точнее для разборки и сборки телефонов, планшетов и ноутбуков. Включает в себя множество предметов, таких как:
- Телескопическую отвёртку с битами
- Разного рода пластиковые лопатки, для бережной разборки
- пинцет и гибкий вал
- присоска
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