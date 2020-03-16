Газовая горелка

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Цена $14

Действительно стоящая и хорошая горелка. Внутри посылки имеется переходник на цанговый баллон. Сначала не совсем разобрался, как он надевается, а после чего просто защелкнул силой, однако потом понял, что надо было просто открутить шайбу.

Мощная зажигалка

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Цена $12

В этой зажигалке предусмотрен наддув газа, благодаря чему она не боится ветра. Эта особенность делает её популярной у туристов.

Этот экземпляр от фирмы Jobon оснащен 3 соплами и изготовлен из нержавеющей стали, поэтому выглядит солидно и вполне годится на роль подарка. Длина корпуса 8.5 см. Должна быть у каждого мужчины.

Ножницы XiaomiFizz

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Цена $4

На Aliexpress много предложений от фирмы Xiaomi. Есть среди них и почти обычные ножницы - их можно использовать дома, в быту, или на работе, в офисе. От обычных они отличаются тем, что на ножницах имеется прочерченная линейка и антиприлипающая накладка на рукоятке. Изготовлены они из АБС и нержавеющей стали.

Bluetooth‑колонка Xiaomi

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Цена $28

Качественная беспроводная колонка оснащена аккумулятором на 1 800 мА·ч, который на одном заряде работает до восьми часов. Также есть встроенный микрофон для голосовых вызовов, беспроводное зарядное устройство и семь предустановленных звуков, в том числе белый шум. Его можно включить, когда хочется расслабиться и скорее уснуть.

Паяльный набор

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Цена $13





Устройство для паяльных работ, мощностью 80 Вт, с цифровым дисплеем. Температура нагрева от 180 до 500 градусов. В комплекте продавец присылает весь необходимый для пайки инструмент.

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