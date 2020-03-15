Ключ с трещоткой

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Цена $18

Раздвижной механизм работает легко, без закусов. Храповый механизм туговат. Сделан из хром-молибденовой стали. Имеет удобную ручку. Захват губок регулируется от 6 до 22 мм.

Дрель Сяоми

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Цена $62

Шуруповёрт изготовлен партнером Xiaomi, торговой площадкой YouPin. Аккумулятора на 2000mah хватает на 60 минут непрерывной работы. Шуруповёрт также можно использовать в качестве дрели для работ по тонкому металлу, либо дереву. При включении режима удара он способен взаимодействовать даже с бетоном.

Термометр-гигрометр Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Xiaomi Mijia

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Цена $5.81

2-я версия крайне популярного термометра-гигрометра. Если взять три штуки, можно раскидать по комнатам или другим помещениям и в приложении задать каждому имя комнаты и потом смотреть где и какая температура/влажность. Работает с умным домом от Xiaomi.

Проектор WZATCO C2

КУПИТЬ ТУТ - Проектор Xiaomi

Цена $227

Один из лучших на Aliexpress проекторов по соотношению цена-качество. Показывает видео в HD и 4К разрешениях. Можно подключить к ПК, различным тв-боксам и PlayStation 4. Рекомендую к покупке!

Wi-Fi термометр

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Цена $19

Портативный термометр для любого помещения.

Уникальность такого термометра в том, что у него существует возможность измерения температуры не только в самом помещении, но и так же температуру, к примеру, пола.

Портативный насос

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Цена $32

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Этот насос не требует подключения к сети при работе. У него есть свой аккумулятор на 500mah. Без труда накачает ваше колесо, надувной матрац, мяч и т.д. Максимальное давление надувания 150 psi. Удобно брать с собой, за счет его не большого размера.

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