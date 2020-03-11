Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: IP камера Xiaomi, игровая станция для смартфона и другое
Наконечник
Цена $6
Это небольшое приспособление является наконечником для стрел. Им можно воспользоваться в любой подходящей ситуации, однако создан он специально для лука, ведь резьба наконечника создана именно для этого. Материал исполнения - металл, так что в дальнейшем можно будет заточить его, чтобы при попадании в мишень он заседал плотно.
Набор ключей
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Цена $17
Такой набор необходим для автомобилей. Ручка инструмента мелко ориентированная с 72 зубьями, что способствует максимальному крутящемуся моменту и точной регулировки гаек. Такой набор незаменим при ремонте автомобилей и других работ не только в гараже, но и дома и во дворе. В набор входят гнезда с размерами, которые используются чаще всего.
Игровая станция для смартфона
рекламаЦена $22
Благодаря этому набору можно играть в игры через телефон. Подключается всё легко и быстро. Все стрелялки и подобные игры стало играть намного удобнее, теперь не нужно тыкать по экрану, вместо этого присутствует мини клавиатура и прекрасная мышь, которая работает очень быстро.
Водостойкий светодиодный фонарь NICRON
Цена $9
Классный, водостойкий и удобный фонарик от популярного бренда NICRON. Может использоваться в любых ситуациях, клипса позволяет прицепить его где-нибудь на одежде, магнит на металлических поверхностях.
IP камера Xiaomi
Цена $32
Это умная камера от Сяоми с интеграцией в их экосистему. Обзор на 360 градусов (поворотный механизм). Видео пишет в качестве 1080p, поддержка кодека H265. Огромным плюсом является двусторонняя голосовая связь, функция ночного видения и детектор движений. Управление и регулировка осуществляется через приложение Mijia.
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