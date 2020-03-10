Держатель для смартфона

КУПИТЬ ТУТ - Самый популярный

Цена $7

Прекрасная функциональная вещь для каждого потенциального пользователя смартфона. Такой «червь» позволит держать Ваш телефон в любом положении. Вы можете обматывать его вокруг какого-то предмета и получать самый настоящий штатив.

Популярные зарядные устройства для аккумуляторов от Liitokala

реклама

Цена $2.56 - 10.66

1, 2 или 4 слота для аккумуляторов

Типы аккумуляторов: Ni-MH, Lithium Ion

Совместим: 4500,16340 (RCR123),17500,17670,18350,18490,18650

Индикатор зарядки

5 уровней защиты

Автомобильная магнитола на Android

КУПИТЬ ТУТ

Цена $28.76 - 95.88

реклама

Многофункциональная и современная автомобильная 2DIN магнитола с широким и ярким дисплеем, удобной регулировкой звука и панелью управления, с наличием встроенного GPS, Bluetooth, Wi-Fi и радио позволит вам чувствовать себя комфортно при любой обстановке, прослушивать свою любимую музыку, просматривать фильмы, слушать новости по радио.

Отвертка от Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ

Цена $18

О самой отвертке можно сказать много хорошего: биты хранятся в удобном и доступном месте – на ручке, прочные материалы, отвертка удобно лежит в руке, а также можно менять положение стержня (для откручивания и закручивания).

Тренажёр от Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ

Цена $13

Устройство представляет из себя кистевой эспандер, который замечательно прокачивает запястье. Выглядит внешне очень привлекательно, а по функционалу чуть шире, чем обычный эспандер. Можно использовать для тренировок, как элемент интерьера и даже как игрушку для питомца.

Мои каналы со скидками и купонами на полезные гаджеты с Алиэкспресс:

Telegram - https://telete.in/aliworkman или https://t.me/aliworkman

Группа вконтакте - https://vk.com/workman1

Мой Дзен канал с подборками товаров из Китая.



