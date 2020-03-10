Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: тренажёр от Xiaomi, зарядное устройство Liitokala и другое
Держатель для смартфона
Цена $7
Прекрасная функциональная вещь для каждого потенциального пользователя смартфона. Такой «червь» позволит держать Ваш телефон в любом положении. Вы можете обматывать его вокруг какого-то предмета и получать самый настоящий штатив.
Популярные зарядные устройства для аккумуляторов от Liitokala
рекламаКУПИТЬ ТУТ - Lii-PD4 Lii-S6 Lii500s - Акб NCR18650B
Цена $2.56 - 10.66
- 1, 2 или 4 слота для аккумуляторов
- Типы аккумуляторов: Ni-MH, Lithium Ion
- Совместим: 4500,16340 (RCR123),17500,17670,18350,18490,18650
- Индикатор зарядки
- 5 уровней защиты
Автомобильная магнитола на Android
Цена $28.76 - 95.88
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Многофункциональная и современная автомобильная 2DIN магнитола с широким и ярким дисплеем, удобной регулировкой звука и панелью управления, с наличием встроенного GPS, Bluetooth, Wi-Fi и радио позволит вам чувствовать себя комфортно при любой обстановке, прослушивать свою любимую музыку, просматривать фильмы, слушать новости по радио.
Отвертка от Xiaomi
Цена $18
О самой отвертке можно сказать много хорошего: биты хранятся в удобном и доступном месте – на ручке, прочные материалы, отвертка удобно лежит в руке, а также можно менять положение стержня (для откручивания и закручивания).
Тренажёр от Xiaomi
Цена $13
Устройство представляет из себя кистевой эспандер, который замечательно прокачивает запястье. Выглядит внешне очень привлекательно, а по функционалу чуть шире, чем обычный эспандер. Можно использовать для тренировок, как элемент интерьера и даже как игрушку для питомца.
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