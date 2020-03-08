Монокуляр

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Цена $13

Гаджет с кратностью 80 на 100, используется в качестве зрительной трубы для путешествий, походов, складная конструкция, с выдвижной частью. Работает система просветленных линз, поле зрения до 20 000 метров, диаметр стекла двадцать мм, комфортная геометрия, есть зажим для съемки с телефона.

Умный насос Сяоми

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Цена $37

С помощью нового насоса Xiaomi можно не только накачивать колеса велосипеда, но и надувать шарики. Шины накачиваются довольно быстро по сравнению с представленными на рынке аналогами. На дисплее устройства отображается давление. На одном заряде может накачать 5 автошин.

Электронный микроскоп

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Цена $65

Продается с диагональю экрана в 4,3 и 7 дюймов и очень хорошо приближает. Можно использовать не только при пайке, но и для школы. Есть возможность записывать на флешку, а также подключать его к ПК. Самый дешевый вариант продается дешевле 2 тысяч.

Массажер для головы

КУПИТЬ ТУТ - для шеи - для ног - для спины

Цена $33

Массажер для шеи оснащен тремя массажными головками. Каждая головка оснащена плавающей конструкцией, чтобы легко адаптироваться к различным типам шеи. 3 вида массажа, включая разминание и иглоукалывание, при доступных 15 уровнях силы.

Прожектор 50Вт

КУПИТЬ ТУТ - 4шт.

Цена $3.58

Этот водонепроницаемый прожектор применяется для освещения в гаражах, боксах на улице и бытовых помещениях. Имеет высокую световую отдачу и при этом не нагревается. Рекомендую к покупке!

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