Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: массажер для шеи, умный насос Xiaomi и другое
Монокуляр
Цена $13
Гаджет с кратностью 80 на 100, используется в качестве зрительной трубы для путешествий, походов, складная конструкция, с выдвижной частью. Работает система просветленных линз, поле зрения до 20 000 метров, диаметр стекла двадцать мм, комфортная геометрия, есть зажим для съемки с телефона.
Умный насос Сяоми
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Цена $37
С помощью нового насоса Xiaomi можно не только накачивать колеса велосипеда, но и надувать шарики. Шины накачиваются довольно быстро по сравнению с представленными на рынке аналогами. На дисплее устройства отображается давление. На одном заряде может накачать 5 автошин.
Электронный микроскоп
рекламаЦена $65
Продается с диагональю экрана в 4,3 и 7 дюймов и очень хорошо приближает. Можно использовать не только при пайке, но и для школы. Есть возможность записывать на флешку, а также подключать его к ПК. Самый дешевый вариант продается дешевле 2 тысяч.
Массажер для головы
КУПИТЬ ТУТ - для шеи - для ног - для спины
Цена $33
Массажер для шеи оснащен тремя массажными головками. Каждая головка оснащена плавающей конструкцией, чтобы легко адаптироваться к различным типам шеи. 3 вида массажа, включая разминание и иглоукалывание, при доступных 15 уровнях силы.
Прожектор 50Вт
Цена $3.58
Этот водонепроницаемый прожектор применяется для освещения в гаражах, боксах на улице и бытовых помещениях. Имеет высокую световую отдачу и при этом не нагревается. Рекомендую к покупке!
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