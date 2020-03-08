Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: массажер для шеи, умный насос Xiaomi и другое

для раздела Блоги
1
<b>Ryzen 3990</b> доступен за сотни тысяч рублей
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 тоже из распродажи
Сказочно низкая цена на Ryzen 3900X в Регарде. Надо брать.
Ситилинк рушит цену 9900K
Еще одна крутая 2070 и даже дешевле
<b>Корпус в виде вентилятора</b> - это просто топ

Монокуляр

КУПИТЬ ТУТ

Цена $13

Гаджет с кратностью 80 на 100, используется в качестве зрительной трубы для путешествий, походов, складная конструкция, с выдвижной частью. Работает система просветленных линз, поле зрения до 20 000 метров, диаметр стекла двадцать мм, комфортная геометрия, есть зажим для съемки с телефона.

Умный насос Сяоми

реклама

КУПИТЬ ТУТ

Цена $37

С помощью нового насоса Xiaomi можно не только накачивать колеса велосипеда, но и надувать шарики. Шины накачиваются довольно быстро по сравнению с представленными на рынке аналогами. На дисплее устройства отображается давление. На одном заряде может накачать 5 автошин.

Электронный микроскоп

КУПИТЬ ТУТ

реклама

Цена $65

Продается с диагональю экрана в 4,3 и 7 дюймов и очень хорошо приближает. Можно использовать не только при пайке, но и для школы. Есть возможность записывать на флешку, а также подключать его к ПК. Самый дешевый вариант продается дешевле 2 тысяч.

Массажер для головы

КУПИТЬ ТУТ - для шеи - для ног - для спины

Цена $33

Массажер для шеи оснащен тремя массажными головками. Каждая головка оснащена плавающей конструкцией, чтобы легко адаптироваться к различным типам шеи. 3 вида массажа, включая разминание и иглоукалывание, при доступных 15 уровнях силы.

Прожектор 50Вт

КУПИТЬ ТУТ - 4шт.

Цена $3.58

Этот водонепроницаемый прожектор применяется для освещения в гаражах, боксах на улице и бытовых помещениях. Имеет высокую световую отдачу и при этом не нагревается. Рекомендую к покупке!

Обязательно подпишитесь на мои каналы со скидками и купонами на полезные гаджеты с Алиэкспресс:

Telegram - https://telete.in/aliworkman или https://t.me/aliworkman

Группа вконтакте - https://vk.com/workman1

Мой Дзен канал с подборками товаров из Китая.

реклама




Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress электроника алиэкспресс гаджеты технологии техника полезные товары находки подборки новинки xiaomi дешевые товары
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
12
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2070 Super GP OC (NE6207ST19P2-180T)
14
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
161
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 60 тысяч рублей: март 2020
23
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5500 XT
25
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix X299-E Gaming II
37
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
54
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2080 Ti Ventus GP
11
Деньги вперед: главные игры марта 2020 года
25
Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
121

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
2 марта 2020 121
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
4 марта 2020 54
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
6 марта 2020 161
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 60 тысяч рублей: март 2020
6 марта 2020 23
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
1 марта 2020 57
Деньги вперед: главные игры марта 2020 года
2 марта 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стала известна цена на игровую приставку Microsoft Xbox следующего поколения
19
6-ядерный процессор Intel Core i5-10600K за 300 долларов сравнялся с AMD Ryzen 5 3600Х стоимостью 200 долларов
206
Недорогие быстрые процессоры AMD Ryzen продаются гораздо хуже менее производительных процессоров Intel – соотношение 5 к 1 в пользу Intel
219
Red Dead Redemption 2 на ПК взялась ломать крутая хакерская группа
30
AMD Ryzen Threadripper 3990X + две Nvidia GeForce RTX 2080 Ti и 47 вентиляторов – энтузиаст собрал игровой компьютер за 15 000 долларов
97
Флагманская видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может получить двукратное превосходство над видеокартами текущего поколения
59
Sony PlayStation 5 получит одну из самых ожидаемых функций, которая долгое время была прерогативой обладателей видеокарты GeForce RTX 2080 Ti
61
Новая тема Sapphire для MIUI 11 удивила всех фанов
1
Blackview запускает крупную распродажу в честь 7-й годовщины бренда
+
Microsoft перестанет следить за пользователями – Windows 10 ждут масштабные изменения
39
Новая тема Back для MIUI 11 удивила всех фанов
4
GTX 1080 и Core i7-6700K: стали известны системные требования DOOM Eternal
35
Продажи игровых приставок Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X могут быть отложены на неопределённый срок
7
Подборка знаковых игр, в которые должен поиграть каждый геймер – версия TechSpot
87
Лучшие бюджетные мониторы 2020 года по версии TechSpot
12
Intel Core i5-10600K обошёл AMD Ryzen 5 и Core i7-9700K в Cinebench R20
58
Процессоры AMD тоже имеют изъяны – опубликованы подробности о двух найденных уязвимостях
43
Старший графический процессор NVIDIA GA100 (Ampere) может получить 8192 ядра CUDA и частоту в 2,2 ГГц
12
Лучшие материнские платы AMD для игр по версии PCGamesN
11
XCOM-подобная стратегия Phoenix Point получила дополнение Blood and Titanium
1

Популярные статьи

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
12
Собираем надежный антикризисный ПК для пожилых людей
173
Тестируем новую линейку памяти от CRUCIAL Ballistix - те же Micron E-die, но дешевле
146
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2070 Super GP OC (NE6207ST19P2-180T)
14
Цены на комплектующие опять растут. Что делать, если вы собирались купить компьютер
17
Противостояние League of Legends и Dota 2, которое длится годами
10

Сейчас обсуждают

pipix
20:28
Статья написана, походу, для подрыва пуканов местных "диванных экспертов" . Автор сам троль видать ещё тот, с учётом постоянных вбросов статей вроде "АМД опять нагнуло Интел".
AMD Ryzen Threadripper 3990X + две Nvidia GeForce RTX 2080 Ti и 47 вентиляторов – энтузиаст собрал игровой компьютер за 15 000 долларов
ЛЕМОНН
20:24
это поддлека какая-то один за 7 или два за 7
Цены на комплектующие опять растут. Что делать, если вы собирались купить компьютер
Дмитрий Михайлов
20:23
дак и у интела новых дырок нашлось, похлеще предыдущих
6-ядерный процессор Intel Core i5-10600K за 300 долларов сравнялся с AMD Ryzen 5 3600Х стоимостью 200 долларов
Владимир Криваль
20:20
Я фиг знает... Может цифру греет? 😁
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
nonses84
20:18
Я не пойму, это что за релама вместо новостей? Новость про тему, вы серьезно? В какую помойку превращается этот сайт
Новая тема Back для MIUI 11 удивила всех фанов
Leshiy2371
20:15
1700+1080Ти - 144фпс в Думе 4790к(сток)+1080Ти - 200+ фпс в Думе .На Ультра. 1440р. Но Райзен топ... >Зачем тебе в ведьмаке и ему подобных игорь 144 фпс, чтобы хеды легче ставить? Лол Сразу видно того...
6-ядерный процессор Intel Core i5-10600K за 300 долларов сравнялся с AMD Ryzen 5 3600Х стоимостью 200 долларов
Михаил Соловьев
20:10
За свои 23 года опыта работы с этими двумя дружными компаниями могу сказать следующее 1. У многих просто накипело от вылетов перезапусков перегревов АМД, на интеле как то забыл кулер подключить камуше...
6-ядерный процессор Intel Core i5-10600K за 300 долларов сравнялся с AMD Ryzen 5 3600Х стоимостью 200 долларов
Kopcheniy
20:10
Ну вот вам результаты теста на одной частоте с этого сайта
6-ядерный процессор Intel Core i5-10600K за 300 долларов сравнялся с AMD Ryzen 5 3600Х стоимостью 200 долларов
Владимир Олефиренко
20:07
Так и есть, на некоторых 4K телевизорах (да, наверно, и на fullHD)реально 30 кадров в секунду ощущается плавнее, чем те же 30 кадров на мониторе. Заявляю как обладатель PS4 и мощного компа. Возможно...
Sony PlayStation 5 получит одну из самых ожидаемых функций, которая долгое время была прерогативой обладателей видеокарты GeForce RTX 3080 Ti
1TronpmG5
19:58
С точки зрения игрушек, все что выше 8-ми ядер уже избыточно. Если цель только игры, то лучше разницу в процессорах вложить в видеокарту. Я лично не вижу смысла что-то больше 8-ми ядер для игрушек.
Флагманский AMD Ryzen Threadripper 3990X можно купить в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем