Модель пистолета в миниатюре

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Цена $12

Выполнена в масштабе 1:6, сделана из металла и пластика, размер 3,5 см, отличная вещь в коллекцию любителям, все элементы на изделии соответствуют оригинальной габаритной версии. Можно повесить на брелок или носить в качестве аксессуара.

Наручные кварцевые часы

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Цена $22

Стильные кварцевые мужские наручные часы NAVIFORCE. Идут точно и выгодно дополнят образ любого мужчины своим дорогим и престижным видом. К заказу доступны в четырех разных цветах.

Биометрический замок отпечатков пальцев

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Цена $66

Как классно было бы, если можно было открыть запертую дверь, свою конечно, при помощи прикосновения пальца к сканеру на ручки двери. А данный товар это может. Специальный биометрический замок способен упростить или даже осовременить ваше жилище. Замок работает от отпечатка пальца, пароля, смарт-карты или специального блокировочного ключа.

TWS наушники Baseus W09

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Цена $16

Есть доставка со склада в РФ. В целом классные бюджетные вставные беспроводные наушники от Baseus. Из плюсов впечатляющая автономность до 35 ч с кейсом, зарядка по type-c. На выбор 4 расцветки.

Bluetooth 5.0

Сенсорное управление

Защита от воды и пыли IP54

Вакуумный упаковщик TINTON LIFE

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Цена $13

Бытовой вакуумный упаковщик – главный помощник для сохранения продуктов питания. Это может показаться удивительным, но вакуумный упаковщик также можно использовать с целью более быстрого маринования мяса. Идея проста: кладем кусок мяса в вакуумный пакет, готовим маринад со специями, после чего закрываем пакет с мясом и маринадом.

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