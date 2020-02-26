Медная насадка на газовый баллон

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Цена $8

Она позволяет фокусировать подачу пламени, выдерживает температуру в 1300 градусов, изготовлена из прочных компонентов, исключает утечку. Длина 125 мм, диаметр 22 мм. Легко устанавливается, есть винт регулятор для уровня пламени. Отличное приспособление в дорогу, на природу и для бытовых нужд.

Видеорегистратор - гибрид

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Цена $77

Записывает всё происходящее на дороге со звуком в отличном качестве. Есть возможность подключения камеры заднего вида. Кроме этого ещё две полезные функции - это радар-детектор и gps радар-детектор, эти помощники помогут избежать штрафов и вести автомобиль более комфортно, зная заранее, где, какой знак будет на дороге, а также практически все виды радаров.

Массажёр для ног

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Цена

Очень классная штука, особенно для тех, кто весь день на ногах. Прийти домой после работы, поужинать, усесться на диван, включить любимую ТВ-передачу и сунуть уставшие гудящие ноги в этот массажёр - несравненное удовольствие. Массаж пальцев ног, верхней, нижней и боковой части ступни, пятки, лодыжки - всё это есть в самой дорогой версии. Также есть пульт для дистанционного управления функциями массажёра.

Электрическая открывашка Xiaomi Mijia Circle Joy

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Цена $16

Легкая, сделана из прочного металла и весит всего 300 грамм. На одном заряде может открыть 120 бутылок. Нижняя крышка снимается и с лёгкостью моется. Работает от 4-х батареек "АА" формата. Там же можно заказать пробку и лейку для вина с вакуумной памятью и сохранением вкуса.

TWS наушники Baseus W09

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Цена $16





Очень удобные и красивые беспроводные наушники Baseus W09 TWS с кейсом-зарядкой и удобной функцией сенсорного управления. Так же они имеют качественный стерео звук. К заказу доступны в четырех разных цветах.

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