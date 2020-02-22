Светильник с Т-вирусом

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Цена $25

Оригинальный светильник, который может стать очень необычным подарком. Светильник не слишком яркий, его хватит для подсветки небольшой зоны. На странице продавца вы найдете три цвета: синий, красный и зеленый. Длина: 205 мм

Складной мини-дрон

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Цена $14

Доступный и удобный в использовании мини-дрон рекомендую приобрести всем, кто желает научиться управлять квадрокоптером. Благодаря компактным размерам и удобному пульту управлять мини-дроном сможет не только взрослый, но и ребенок. Уже во время первого использования устройства можно заметить его быстроту. Корпус выполнен из прочного пластика. Это еще один плюс в пользу данной модели. За счет небольшого размера дрона вы сможете осуществлять полеты не только на улице, но и в комнатах. Емкость аккумулятора составляет 720HM. Максимальное расстояние, на котором пользователь сможет управлять устройством - 100 метров. На мой взгляд, мини-дрон идеально подходит на роль детского подарка.

3D-ручка

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Цена $17

3D-ручки Myriwell отличает надежность, удобство и приемлемая стоимость. Такой аксессуар наверняка приведет в восторг вашего ребенка. Работа 3D-ручки осуществляется от сети 220В. Благодаря тому, что изделия представлены в различных цветах, подобрать наиболее подходящую модель можно как для мальчика, так и для девочки. Для того, чтобы начать работу, достаточно нажать на кнопку подачи пластика. Советую приобрести 3D-ручку Myriwell, поскольку она может использоваться для развития воображения и пространственного мышления. Более того, аксессуар может использоваться ребенком для создания оригинальных игрушек. Легкий корпус и удобная форма ручки позволят малышу рисовать часами, не уставая. Любая фигурка, созданная при помощи ручки Myriwell, будет иметь уникальный вид.

Блютуз колонка

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Цена $20

Портативная водонепроницаемая колонка T2 Bluetooth гарантирует мощное и удивительно чистое воспроизведение музыки. Советую приобрести это устройство, поскольку его отличает практичность, оригинальный вид, а также высокая технологичность. Колонка дополнена двумя динамиками с 3D-драйверами. Производитель продумал каждую мелочь. Чтобы не носить устройство в руках, вы можете использовать специальный карабин из комплекта. Благодаря ему устройство можно будет прикрепить к сумке или портфелю. Динамик получает необходимое питание от аккумулятора емкостью 1800 мАч. За счет этого владелец устройства сможет наслаждаться качественной музыкой на протяжении 10 часов. Для полной зарядки аккумулятора вам придется потратить около 4 часов.

Тапочки

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Цена $10

Теплые комнатные тапочки Corgi, выполненные в виде забавных собак, обеспечат тепло и уют даже в самую ненастную погоду. Этот товар придется по душе тем девушкам, которые любят животных. Для пошива домашней обуви использован текстиль высокого качества. Благодаря этому она сохранит достойный вид даже через время. Несмотря на объемный размер, тапочки не приносят дискомфорт во время ходьбы, они хорошо сидят на ноге. Если необходимо сделать оригинальный подарок сестре или подруге, смело заказывайте оригинальную обувь для дома Corgi. Ее внешний вид является безупречным. Тапочки в виде дружелюбных собачек подходят под любой домашний образ. Их забавный вид обеспечит своей владелице хорошее настроение на весь день.

Бюстгалтер

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Цена $8.39

Романтичный бюстгальтер с эффектом пуш-ап придаст груди более выразительную форму. Рекомендую приобрести именно эту модель, поскольку моя супруга осталась довольна покупкой. Модель очень удачная - она оснащена специальными подушечками, которые приподнимают грудь и делают ее более объемной. За счет отсутствия швов такой бюстгальтер можно надевать даже под облегающие вещи. При этом безупречный вид будет обеспечен. Поскольку белье представлено в различных расцветках и размерах, подобрать наиболее подходящий вариант сможет каждая женщина.

Винтажный блокнот

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Цена $13

Стильный блокнот, выполненный в винтажном стиле - идеальное решение для деловых и творческих натур. Его обложка выполнена из материала высокого качества, благодаря чему изделие сохранит достойный вид со временем. Блокнот может использоваться для создания набросков, ведения дневника, фиксации важной информации. Количество листов - около 120. Если вы не знаете, какой подарок сделать другу или коллеге, идеальным решением станет оригинальный винтажный блокнот. Такому оригинальному подарку будет рад не только взрослый, но и школьник.

Кисти для макияжа

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Цена $9

Стильный, изысканный набор кистей состоит из 10 элементов, предназначенных для удобного нанесения румян, пудры, блеска, помады и другой косметики. Комплект рекомендуется выбирать для личного использования. Товар рекомендуется заказывать начинающим визажистам. Кисточки продаются в стильном клатче розового цвета. Он позволяет не только удобно хранить, но и переносить кисти в случае необходимости. Набор кистей для макияжа можно преподнести в качестве подарка. Такой комплект придется по душе каждой девушке.

Вышивки

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Цена $0.30

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Если необходимо украсить одежду или скрыть определенные изъяны, рекомендую заказать специальные вышивки. Изделия бросаются в глаза, привлекают внимание и никого не оставляют равнодушным. С оригинальными нашивками любой наряд станет эксклюзивным и особенным. В зависимости от личных предпочтений, вы можете выбрать вышивку в виде помады, яркой радуги, кокетливого бантика или пачки сигарет. Вы также можете заказать аппликации для украшения домашнего текстиля и оформления интерьера детской комнаты. Изделия могут похвастаться отменным качеством - их форма и цвет остаются неизменными после стирки.

Набор постельного

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Цена $18

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Толстовка

Постельное белье с принтом "звездное небо" обеспечит полноценный ночной отдых, а также преобразит спальню, сделает ее более уютной. Для пошива этого комплекта использована качественная, износоустойчивая и безопасная ткань. Постельное белье "звездное небо" отлично сохраняет форму, а также не выцветает и не кашлатится. Сочетание белых звезд на синем фоне смотрится очень эффектно. Такой комплект можно преподнести в качестве подарка. Поскольку набор представлен в различных размерах, проблем с выбором наиболее подходящего постельного белья не возникнет.

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Цена $12

Толстовка с авокадо может стать оригинальным дополнением как женского, так и мужского гардероба. Рекомендую купить эту кофту всем, кто ценит высокое качество и комфорт. Капюшон худи дополнен вытяжным шнуром. Манжеты на резинке обеспечивают защиту от холодного воздуха. Удобная толстовка с вместительным карманом - идеальный вариант для прохладного времени года. Для пошива толстовки использован качественный материал, благодаря которому худи не растягивается и сохраняет первоначальный цвет. Принт также остается неизменным после многочисленных стирок.

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