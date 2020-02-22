Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: светильник с Т-вирусом, басистая колонка и другое

для раздела Блоги
+
RTX 2080 - цена РУХНУЛА
Крутая 2080 Gigabyte Aorus продается дешевле рефа
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
ASUS RTX 2070 - очень низкая цена для крутого бренда

Светильник с Т-вирусом 

КУПИТЬ ТУТ

Цена $25

Оригинальный светильник, который может стать очень необычным подарком. Светильник не слишком яркий, его хватит для подсветки небольшой зоны. На странице продавца вы найдете три цвета: синий, красный и зеленый. Длина: 205 мм

Складной мини-дрон

реклама

КУПИТЬ ТУТ

Цена $14

Доступный и удобный в использовании мини-дрон рекомендую приобрести всем, кто желает научиться управлять квадрокоптером. Благодаря компактным размерам и удобному пульту управлять мини-дроном сможет не только взрослый, но и ребенок. Уже во время первого использования устройства можно заметить его быстроту. Корпус выполнен из прочного пластика. Это еще один плюс в пользу данной модели. За счет небольшого размера дрона вы сможете осуществлять полеты не только на улице, но и в комнатах. Емкость аккумулятора составляет 720HM. Максимальное расстояние, на котором пользователь сможет управлять устройством - 100 метров. На мой взгляд, мини-дрон идеально подходит на роль детского подарка.

3D-ручка

КУПИТЬ ТУТ

реклама

Цена $17

3D-ручки Myriwell отличает надежность, удобство и приемлемая стоимость. Такой аксессуар наверняка приведет в восторг вашего ребенка. Работа 3D-ручки осуществляется от сети 220В. Благодаря тому, что изделия представлены в различных цветах, подобрать наиболее подходящую модель можно как для мальчика, так и для девочки. Для того, чтобы начать работу, достаточно нажать на кнопку подачи пластика. Советую приобрести 3D-ручку Myriwell, поскольку она может использоваться для развития воображения и пространственного мышления. Более того, аксессуар может использоваться ребенком для создания оригинальных игрушек. Легкий корпус и удобная форма ручки позволят малышу рисовать часами, не уставая. Любая фигурка, созданная при помощи ручки Myriwell, будет иметь уникальный вид.

Блютуз колонка

КУПИТЬ ТУТ

Цена $20

Портативная водонепроницаемая колонка T2 Bluetooth гарантирует мощное и удивительно чистое воспроизведение музыки. Советую приобрести это устройство, поскольку его отличает практичность, оригинальный вид, а также высокая технологичность. Колонка дополнена двумя динамиками с 3D-драйверами. Производитель продумал каждую мелочь. Чтобы не носить устройство в руках, вы можете использовать специальный карабин из комплекта. Благодаря ему устройство можно будет прикрепить к сумке или портфелю. Динамик получает необходимое питание от аккумулятора емкостью 1800 мАч. За счет этого владелец устройства сможет наслаждаться качественной музыкой на протяжении 10 часов. Для полной зарядки аккумулятора вам придется потратить около 4 часов.

Тапочки

КУПИТЬ ТУТ

Цена $10

Теплые комнатные тапочки Corgi, выполненные в виде забавных собак, обеспечат тепло и уют даже в самую ненастную погоду. Этот товар придется по душе тем девушкам, которые любят животных. Для пошива домашней обуви использован текстиль высокого качества. Благодаря этому она сохранит достойный вид даже через время. Несмотря на объемный размер, тапочки не приносят дискомфорт во время ходьбы, они хорошо сидят на ноге. Если необходимо сделать оригинальный подарок сестре или подруге, смело заказывайте оригинальную обувь для дома Corgi. Ее внешний вид является безупречным. Тапочки в виде дружелюбных собачек подходят под любой домашний образ. Их забавный вид обеспечит своей владелице хорошее настроение на весь день.

Бюстгалтер

КУПИТЬ ТУТ

Цена $8.39

Романтичный бюстгальтер с эффектом пуш-ап придаст груди более выразительную форму. Рекомендую приобрести именно эту модель, поскольку моя супруга осталась довольна покупкой. Модель очень удачная - она оснащена специальными подушечками, которые приподнимают грудь и делают ее более объемной. За счет отсутствия швов такой бюстгальтер можно надевать даже под облегающие вещи. При этом безупречный вид будет обеспечен. Поскольку белье представлено в различных расцветках и размерах, подобрать наиболее подходящий вариант сможет каждая женщина.

Винтажный блокнот

реклама



КУПИТЬ ТУТ

Цена $13

Стильный блокнот, выполненный в винтажном стиле - идеальное решение для деловых и творческих натур. Его обложка выполнена из материала высокого качества, благодаря чему изделие сохранит достойный вид со временем. Блокнот может использоваться для создания набросков, ведения дневника, фиксации важной информации. Количество листов - около 120. Если вы не знаете, какой подарок сделать другу или коллеге, идеальным решением станет оригинальный винтажный блокнот. Такому оригинальному подарку будет рад не только взрослый, но и школьник.

Кисти для макияжа

КУПИТЬ ТУТ

реклама

Цена $9

Стильный, изысканный набор кистей состоит из 10 элементов, предназначенных для удобного нанесения румян, пудры, блеска, помады и другой косметики. Комплект рекомендуется выбирать для личного использования. Товар рекомендуется заказывать начинающим визажистам. Кисточки продаются в стильном клатче розового цвета. Он позволяет не только удобно хранить, но и переносить кисти в случае необходимости. Набор кистей для макияжа можно преподнести в качестве подарка. Такой комплект придется по душе каждой девушке.

Вышивки

КУПИТЬ ТУТ

Цена $0.30

реклама

Если необходимо украсить одежду или скрыть определенные изъяны, рекомендую заказать специальные вышивки. Изделия бросаются в глаза, привлекают внимание и никого не оставляют равнодушным. С оригинальными нашивками любой наряд станет эксклюзивным и особенным. В зависимости от личных предпочтений, вы можете выбрать вышивку в виде помады, яркой радуги, кокетливого бантика или пачки сигарет. Вы также можете заказать аппликации для украшения домашнего текстиля и оформления интерьера детской комнаты. Изделия могут похвастаться отменным качеством - их форма и цвет остаются неизменными после стирки.

Набор постельного

КУПИТЬ ТУТ

Цена $18

реклама

Постельное белье с принтом "звездное небо" обеспечит полноценный ночной отдых, а также преобразит спальню, сделает ее более уютной. Для пошива этого комплекта использована качественная, износоустойчивая и безопасная ткань. Постельное белье "звездное небо" отлично сохраняет форму, а также не выцветает и не кашлатится. Сочетание белых звезд на синем фоне смотрится очень эффектно. Такой комплект можно преподнести в качестве подарка. Поскольку набор представлен в различных размерах, проблем с выбором наиболее подходящего постельного белья не возникнет.

Толстовка

КУПИТЬ ТУТ

Цена $12

Толстовка с авокадо может стать оригинальным дополнением как женского, так и мужского гардероба. Рекомендую купить эту кофту всем, кто ценит высокое качество и комфорт. Капюшон худи дополнен вытяжным шнуром. Манжеты на резинке обеспечивают защиту от холодного воздуха. Удобная толстовка с вместительным карманом - идеальный вариант для прохладного времени года. Для пошива толстовки использован качественный материал, благодаря которому худи не растягивается и сохраняет первоначальный цвет. Принт также остается неизменным после многочисленных стирок.

реклама

Возвращайте до 30% с ваших покупок на Алиэкспресс - ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

На telegram канале и группе вк полезные гаджеты публикуются чаще. Также там постоянно раздаются  вкусные купоны и промокоды на скидки. Подпишитесь, чтобы не пропускать!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress гаджеты технологии техника полезные товары находки подборки дешевые товары элекроника посылка с коронавирусом
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт?
91
Обзор корпуса Fractal Design Define 7
108
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti
105
Обзор ноутбука ASUS ExpertBook B9450
6
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
34
Сравнительное тестирование систем охлаждения на GeForce RTX 2070 Super
40
Обзор мощной акустической системы Tronsmart Element T6 Max
28
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
63
Топ лучших игровых компьютеров до 70 тысяч рублей: февраль 2020
25
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC (PA-RTX2080Ti GamingProOC 11G)
35

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti
20 февраля 2020 105
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
19 февраля 2020 34
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт?
21 февраля 2020 91
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
8 февраля 2020 182
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: февраль 2020
12 февраля 2020 73
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
10 февраля 2020 48

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

CD Projekt заслужила право получать 80 % выручки от продаж The Witcher 3 в Steam
78
Процессоры Intel Core 10-го поколения получат 30% прирост производительности по сравнению с текущим поколением
135
AMD обещает масштабные перемены в компоновке кристалла и рост производительности процессоров Ryzen 4000
93
Генри Кавилл «заплатил» чеканной монетой съёмочной группе сериала «Ведьмак» от Netflix
31
В Origin началась крупная распродажа игр от Electronic Arts
20
В Windows 7 зафиксировано небывалое количество вирусов. Установлен новый рекорд
48
Эволюция Windows за 17 лет в одном 40-секундном видео
27
Несуществующий 16-ядерный AMD Ryzen с монолитным кристаллом был бы в два раза дороже
23
В Сети появилась стоимость дюжины непредставленных процессоров Intel 10-го поколения
103
Технические характеристики процессоров Intel 10-го поколения слили в сеть – потребление всего 125 ВТ при 10 ядрах, 20 потоках и 5.3 ГГц
68
Скорый анонс флагманской видеокарты Big Navi от AMD получил очередное подтверждение
68
Опубликованы характеристики процессоров Intel поколения Comet Lake-S: до 10 ядер и TDP до 125 Вт
145
Флагманский 8-ядерный процессор Intel 10-го поколения Core i9-10980HK может оказаться медленнее своего предшественника
22
Проблемы с драйверами видеокарт AMD вызывают недоверие к продукции компании
39
В «облачном» сервисе GeForce NOW после запуска зарегистрировались более миллиона новых игроков
28
Intel объяснила, через какие этапы проходит процессор при создании
33
В Epic Games Store началась раздача Assassin’s Creed Syndicate
10
Дебют игровых консолей в этом году не сможет надолго ограничить норму прибыли AMD
6
Cyberpunk 2077 появится в GeForce Now с поддержкой RTX
15
В Dying Light появился «сюжетный» уровень сложности
4

Популярные статьи

Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti
105
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт?
91
Обзор корпуса Fractal Design Define 7
108
Исследуем разгонный потенциал шины Infinity Fabric (Zen)
33
Флешбэк: Samsung Galaxy S II – смартфон, который положил начало эре 4G
6
PALIT GeForce GTX 1660 Dual в моём новом компьютере - недорого, быстро, холодно
52
ТОП 5 новинок от Xiaomi с AliExpress, о которых Вы точно не знали. Умная раковина от Xiaomi
1
Железный занавес – самые классные корпусные вентиляторы, которые нельзя купить в России
4
Топ-3 телевизора 4K UHD диагональю 55” до 30 000 рублей в российском Tmall на AliExpress
1

Сейчас обсуждают

stockclock
03:47
У тебя уже там накопители стоят, под них ставить вентиль без толку, придётся переносить наверх, а наверху ты потерял один слот под вентилятор. И провода БП у тебя будут лежать на вентиляторе. Кроме то...
Обзор корпуса Fractal Design Define R7
Renegade1979
03:41
Совок это капитализм, эксплуатация трудящихся и корпоративное свинство. Прямо Однопартия в "Железной Пяте", пошел на забастовку и тебя расстреляли с пулемета.
AMD обещает масштабные перемены в компоновке кристалла и рост производительности процессоров Ryzen 4000
Никита Лебедев
03:35
Это тем у кого жопа голубая, они привыкли уже к такому
AMD открывает фанатский магазин для настоящих ценителей своей продукции
Никита Лебедев
03:33
Так у интела вроде бы нет магазина вещей
AMD открывает фанатский магазин для настоящих ценителей своей продукции
Акакий Жопиков
03:31
"Inside" ?)))))
AMD открывает фанатский магазин для настоящих ценителей своей продукции
Акакий Жопиков
03:30
Тонко тралируете товарищ))
AMD открывает фанатский магазин для настоящих ценителей своей продукции
Акакий Жопиков
03:28
А коричневое это что?))
Железный занавес – самые классные корпусные вентиляторы, которые нельзя купить в России
VRoman
03:15
Не переживай из-за стиля, для непостоянных писателей простительно. Работа и тематика с лихвой перекрывают все стилистические ошибки. 1 такая статья равна 100 Фениксам и 300 Зелотам.
Исследуем разгонный потенциал шины Infinity Fabric (Zen)
Илья Бойко
03:07
Это для адептов штеуда
AMD открывает фанатский магазин для настоящих ценителей своей продукции
Михаил Трофимов
03:04
Спасибо, лойс👍
Железный занавес – самые классные корпусные вентиляторы, которые нельзя купить в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем