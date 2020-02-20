Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: камера видеонаблюдения Xiaomi, наушники JBL и другое
Свисток
Цена $2.63
Брелок в виде спасательного свистка. Под надписью "SOS" нанесена, можно сказать, "инструкция" - 3 коротких свиста по 1 секунде, потом 3 длинных по 3 сек. и потом снова 3 коротких - вот вам и сигнал о помощи на азбуке Морзе.
Многофункциональный блендер Xiaomi
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Цена $32
Блендер, который всегда готов к работе. Сделать свежий смузи или молочный коктейль - это к нему!
・мощность: 420 Вт
・частота вращения 12500 об./мин
・2 скорости
・четырехмерные лезвия из высокопрочной стали 304
Машинка для стрижки Xiaomi ENCHEN Boost
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Цена $10
Простая и удобная машинка с низким уровнем шума. Оснащена нанокерамическими ножами высокой твердости. 2 скорости работы: стандартный 4500 об/мин и турбо 5800 об/мин. Время работы от аккумулятора 1,5 часа. Имеется быстрая зарядка от USB за 1 час.
Мощный Wi-Fi роутер Xiaomi AX3600
Цена $10
Роутер получил 7 антенн и 6 усилителей сигнала, работающих в двух диапазонах (два в 2,4 ГГц и четыре на 5 ГГц). Есть дистанционная настройка и управление роутером через фирменное приложение. Производитель обещает, что его хватит на любое помещение площадью до 100 М² .
・процессором Qualcomm IPQ8071A
・оперативная память 512МБ
・технологии OFDMA, MU-MIMO и WPA3
・пиковая скорость роутера 1,7 Гбит/с
Наушники JBL UA FLASH TWS
Цена $165
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Беспроводные наушники вкладыши, со спортивным дизайном, работает через bluetooth, водонепроницаемый корпус, есть микрофон. Удобная геометрия, практичные, мягкие, для занятий спортом. Поддерживают звук на частотах от 20 до 20 000 герц. Чувствительность 95 дб, можно совмещать с другими гаджетами.
Камера видеонаблюдения Xiaomi
Цена $49
Защищенная от непогоды (ветра, дождя, снега) видеокамера, способная записывать FullHD-видео. Есть инфракрасная подсветка для ночной съемки. Видео можно записывать на карту памяти или транслировать происходящее по Wi-Fi в облако.
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