Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: массажер-шиацу, крутой квадрокоптер SG907 4К и другое
Пальмовая отвертка
Цена $46
Ручка изготовлена из титанового сплава, размер изделия 83x14 мм, вес около 50г. Имеет съемный колпачок в виде головки с подшипником вращается на хвосте. Прочная конструкция, точно выверенные элементы, оригинальный дизайн. Отличный аксессуар и подарок мужчине.
Массажер-шиацу
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Цена $17
Самый популярный массажер в Китае, способный согревать и разминать мышцы, как одновременно, так и по-отдельности. Большой выбор режимов силы.
Кстати, им можно пользоваться не только для шеи и спины, но и на других участках тела. В том числе руках, ногах. Рекомендую каждому, у кого сидячая работа!
Крутой квадрокоптер SG907 4К
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Цена $118
Аппарат стоит своих денег. Квадрокоптер работает на 4х бесшумных щеточных двигателях, установлена система gps позволяющая следить за местоположением дрона, камера для съемки с качеством изображения 4к, есть узкий беспроводной канал передачи данных wifi, изготовлен из металла, питание от аккумулятора, управление от контроллера.
Отвертка Xiaomi Wiha
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi MIJIA - Электроотвертка
Цена $32
Она включает в себя 26 бит. Все опробованы на деле и хочу сказать, что достаточно классно работать. Все биты плотно вставляются, при работе никуда не смещаются и не вылетают, крутят мощно. Сама отвёртка имеет удобную резиновую ручку, благодаря которой рука не скользит.
Отпариватель Xiaomi Deerma DEM-HS006
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Zanjia GT-301W
Цена $29
Складной ручной отпариватель. Заменяет утюг. Можно легко брать в путешествие, не занимает много места. Просто повесили вещь, которую нужно погладить и прошлись несколько раз этим отпаривателем и всё отглажено.Возвращайте до 30% с ваших покупок в интернет магазинах - ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
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