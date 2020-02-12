Пальмовая отвертка

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Цена $46

Ручка изготовлена из титанового сплава, размер изделия 83x14 мм, вес около 50г. Имеет съемный колпачок в виде головки с подшипником вращается на хвосте. Прочная конструкция, точно выверенные элементы, оригинальный дизайн. Отличный аксессуар и подарок мужчине.

Массажер-шиацу

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Цена $17

Самый популярный массажер в Китае, способный согревать и разминать мышцы, как одновременно, так и по-отдельности. Большой выбор режимов силы.

Кстати, им можно пользоваться не только для шеи и спины, но и на других участках тела. В том числе руках, ногах. Рекомендую каждому, у кого сидячая работа!

Крутой квадрокоптер SG907 4К

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Цена $118

Аппарат стоит своих денег. Квадрокоптер работает на 4х бесшумных щеточных двигателях, установлена система gps позволяющая следить за местоположением дрона, камера для съемки с качеством изображения 4к, есть узкий беспроводной канал передачи данных wifi, изготовлен из металла, питание от аккумулятора, управление от контроллера.





Отвертка Xiaomi Wiha

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi MIJIA - Электроотвертка

Цена $32

Она включает в себя 26 бит. Все опробованы на деле и хочу сказать, что достаточно классно работать. Все биты плотно вставляются, при работе никуда не смещаются и не вылетают, крутят мощно. Сама отвёртка имеет удобную резиновую ручку, благодаря которой рука не скользит.

Отпариватель Xiaomi Deerma DEM-HS006

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Zanjia GT-301W

Цена $29

Складной ручной отпариватель. Заменяет утюг. Можно легко брать в путешествие, не занимает много места. Просто повесили вещь, которую нужно погладить и прошлись несколько раз этим отпаривателем и всё отглажено.

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