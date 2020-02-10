Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Домашняя умная Xiaomi камера, крутой металлоискатель и другое
Рейсмус столярный
Цена $35
рекламаКак известно рейсмус это инструмент с помощью которого на древесине создают линии параллельные строганному краю или отрезанному торцу у доски. Инструмент имеет стандартный упор и нож с фаской внутрь, а с другой упоры представляют собой два ролика, что позволяет делать разметку круглых или полукруглых линий.
Турбо-зажигалка
Цена $3.98
Зажигалка - это мягко сказано. Скорее это бутановая мини-горелка. Должна быть у каждого любителя отдыха на природе, т.к. ее не способен погасить даже сильный ветер и дождь.. Пламя регулируется, после зажигания кнопка фиксируется, работает как горелка.
Домашняя умная HD камера
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Цена $26
Предназначенная для безопасности. Следить за детьми, за животными или просто за домом. Интересная функция – можно передавать звуки благодаря встроенному динамику.
Снимает в 1080р, работает на 110 градусов. Есть режим ночной съемки и датчик движения. 2 режима хранения записей: U-диск + sd-карта.
Замок со сканером отпечатка пальца
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Цена $15
Навесной замок, у которого нет ничего лишнего. Только замок и модуль сканера отпечатка пальца. Может быть запрограммирован на двух человек, запоминает до 10 отпечатков. По габаритам замок достаточно компактен, отлично подойдет для вещевого шкафчика, велосипедного троса и прочих небольших вещей. Заряжается через USB-разъем.
Крутой металлоискатель
Цена $134
Металлоискатель подземный с глубиной до 2,5м, предназначен для поиска, работает от напряжения 9 вольт. Есть жк экран для отслеживания, водостойкий корпус. удобные ручки для переноски. Рабочая температура от -10 до 50 градусов. Размер устройства 50x12 см, вес 2,6кг. Время работы от батареи 15 часов.
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