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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Стерилизатор-освежитель Xiaomi, паяльная станция и другое

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Силиконовая моталка для провода

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Цена $0.27

Протекторы для провода зарядки вашего телефона в виде различных героев из мультфильмов. Подходят для большинства моделей телефонов. Надеваются на провод и защищают его от сильных перегибов. Не имеет постороннего запаха.

Электрическая помпа для воды

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КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Xiaomi Mijia 3LIFE

Цена $13

Электрическая помпа для воды, с помощью которой будет достаточно одного нажатия, чтобы наполнить емкость. Помпа просто насаживает на горловину. Насос имеет встроенный аккумулятор, который подзаряжается от обычно USB-зарядки.

Стерилизатор-освежитель Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ - Кроватный стерилизатор Xiaomi

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Цена $27

Интересный гаджет, который стерилизует, а также очищает воздух и устраняет неприятные запахи. Устройство можно установить например над лотком. Стерилизатор автоматически включится, после того как животное покинет лоток.

Будильник в виде коврика

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Цена $31

Хороший будильник, громкий. Звенит один раз до выключения, надо становиться двумя ногами для выключения. Из минусов: не регулируется громкость. Будет отличным подарком для современных людей. Рекомендую к покупке.

Паяльная станция

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - паяльник TS100 65 Вт

Цена $30

Это самая популярная паяльная станция в Китае. Она оборудована ЖК дисплеем, на который выводится вся информация по вольтажу и температуре нагрева фена и паяльника. Всю комплектацию посылки, а она очень солидная, вы можете увидеть на картинке. Диапазон нагрева от 100 до 450 °С.

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