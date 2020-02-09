Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Стерилизатор-освежитель Xiaomi, паяльная станция и другое
Силиконовая моталка для провода
Цена $0.27
Протекторы для провода зарядки вашего телефона в виде различных героев из мультфильмов. Подходят для большинства моделей телефонов. Надеваются на провод и защищают его от сильных перегибов. Не имеет постороннего запаха.
Электрическая помпа для воды
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Цена $13
Электрическая помпа для воды, с помощью которой будет достаточно одного нажатия, чтобы наполнить емкость. Помпа просто насаживает на горловину. Насос имеет встроенный аккумулятор, который подзаряжается от обычно USB-зарядки.
Стерилизатор-освежитель Xiaomi
КУПИТЬ ТУТ - Кроватный стерилизатор Xiaomi
рекламаЦена $27
Интересный гаджет, который стерилизует, а также очищает воздух и устраняет неприятные запахи. Устройство можно установить например над лотком. Стерилизатор автоматически включится, после того как животное покинет лоток.
Будильник в виде коврика
Цена $31
Хороший будильник, громкий. Звенит один раз до выключения, надо становиться двумя ногами для выключения. Из минусов: не регулируется громкость. Будет отличным подарком для современных людей. Рекомендую к покупке.
Паяльная станция
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - паяльник TS100 65 Вт
Цена $30
Это самая популярная паяльная станция в Китае. Она оборудована ЖК дисплеем, на который выводится вся информация по вольтажу и температуре нагрева фена и паяльника. Всю комплектацию посылки, а она очень солидная, вы можете увидеть на картинке. Диапазон нагрева от 100 до 450 °С.
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