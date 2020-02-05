Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Wi-Fi роутер от Xiaomi, соковыжималка Xiaomi и другое
Стильный зонтик
Цена $8
Мини зонтик, очень компактный и удобный. Больше подходит для девушек и детей, можно носить в сумочке или рюкзаке. Вес зонтика всего 180 г, а ширина в раскрытом виде 90 см. У продавца вы найдёте 7 расцветок зонтика. Довольно много положительных отзывов, видать реально хороший зонтик.
Бинокль Xiaomi
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Цена $53
Интересный аксессуар от партнера бренда Beebest: классический бинокль в надежном исполнении с доступной ценой.
Не боится воды и падений, рекомендован для использования в походных условиях. Обеспечивает честное восьмикратное увеличение с качественной фокусировкой.
Зубная щетка Xiaomi Mijia Oclean X
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Цена $56
Ультразвуковая электрическая зубная щетка с цветным сенсорным экраном, которая покажет Вам насколько хорошо вы чистили зубы и какие участки пропустили. Синхронизируется с приложением и имеет магнитную док станцию для зарядки.
Соковыжималка Xiaomi
Цена $101
Самая экономичная, компактная соковыжималка с технологией мини-фильтра. Тихий мотор, большой диаметр. Элегантная и изысканная, не занимает много места. Мощность составляет 150 Вт, а емкость 500 мл. Из мягких яблок сок выжимает очень густой и в большом количестве.
Wi-Fi роутер от Xiaomi
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Mi WiFi Router R3P
Цена $34
Роутер очень хороший, скорость быстрая. Wi-Fi-роутер от Xiaomi с четырьмя антеннами для более качественного сигнала, двумя рабочими диапазонами 2,4 и 5 Ггц и поддержкой 802.11ac. При заказе можно выбрать роутер с европейским блоком питания.
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