Стильный зонтик

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Цена $8

Мини зонтик, очень компактный и удобный. Больше подходит для девушек и детей, можно носить в сумочке или рюкзаке. Вес зонтика всего 180 г, а ширина в раскрытом виде 90 см. У продавца вы найдёте 7 расцветок зонтика. Довольно много положительных отзывов, видать реально хороший зонтик.

Бинокль Xiaomi

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Цена $53

Интересный аксессуар от партнера бренда Beebest: классический бинокль в надежном исполнении с доступной ценой.

Не боится воды и падений, рекомендован для использования в походных условиях. Обеспечивает честное восьмикратное увеличение с качественной фокусировкой.

Зубная щетка Xiaomi Mijia Oclean X

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Цена $56

Ультразвуковая электрическая зубная щетка с цветным сенсорным экраном, которая покажет Вам насколько хорошо вы чистили зубы и какие участки пропустили. Синхронизируется с приложением и имеет магнитную док станцию для зарядки.

Соковыжималка Xiaomi

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Цена $101

Самая экономичная, компактная соковыжималка с технологией мини-фильтра. Тихий мотор, большой диаметр. Элегантная и изысканная, не занимает много места. Мощность составляет 150 Вт, а емкость 500 мл. Из мягких яблок сок выжимает очень густой и в большом количестве.

Wi-Fi роутер от Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Mi WiFi Router R3P

Цена $34

Роутер очень хороший, скорость быстрая. Wi-Fi-роутер от Xiaomi с четырьмя антеннами для более качественного сигнала, двумя рабочими диапазонами 2,4 и 5 Ггц и поддержкой 802.11ac. При заказе можно выбрать роутер с европейским блоком питания.

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