Мини-фонарик NITECORE TUP

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi NexTool

Цена $38

Фонарик собственным дисплеем и возможностью зарядки от USB- вполне ничего. На дисплее отображается уровень заряда и текущий режим работы. А их тут 5 - от 1 до 1000 люмен.

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Беспроводной пылесос Dreame V9P

На минимальной яркости батареи на 1200mah хватит на 70 часов работы. На максимальной яркости дальность освещения до 180 метров.

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Roborock S50 - Xiaomi Mijia 1C 2019

Цена $206

Вертикальный пылесос мощностью 400 Вт с HEPA‑фильтром и телескопической трубкой. Работает до 60 минут от аккумулятора и вмещает до 0,5 л пыли в контейнер. В комплекте поставляются три насадки для разных поверхностей.

Стильное кресло

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Цена $112

Отличное кресло за свою цену. Присутствует вибро подушка под поясницу. Материал обшивки качественный, везде заложен мягкий материал. Очень удобно сидеть, кресло с подушками принимает правильную форму спины. . Сборка минут 30, в комплекте шестигранник для сборки и инструкция. Весит 20кг

Лазерный уровень

КУПИТЬ ТУТ - HILDA 16

Цена $39

Качество материала хорошее, лазер яркий и "бьет" на хорошее расстояние. Можно подключать и работать от сети, а можно использовать батарейки или аккумуляторы. По точности, уровень очень хорош и не отличается от более дорогих моделей, также проверяли по ручному уровню "Капро" и погрешности не было.

Зеркало-видеорегистратор

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ

Цена $36

Качество изображения отличное, чёткое. Картинка понятная даже в тёмное время суток. Устанавливается без проблем за 10 минут. Смотрится очень эффектно, не дешёвый пластик, сборка отличная. Сенсор тоже работает на ура.

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