Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Квадрокоптер FIMI X8 SE, умный дверной звонок и другое
Цепи для гололеда
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Цена $55 - 126
С такими цепочками Вашим колесам не будут страшны снежные заносы, гололед. Они отличаются хорошей гибкостью и прочностью. Таким образом, они будут надежно сцеплены с дорожной поверхностью даже на обледенелом покрытии, поскольку для оснащения применяются металлические вставки.
Крутые фары для авто
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Цена $29
Китайцы предлагают свой вариант линзы hella 3 sg5 размер 3 дюйма. Производитель доработал линзу и добавил классный эффект подсветки что в ночное время. Представлено более семи разных цветов подсветки, а внутри установлены шторка позволяет включать как ближний так и дальний свет и сделано под ксенон.
Анализатор качества воздуха
рекламаЦена $115
Для того, что бы проанализировать воздух в помещении, можно воспользоваться этим гаджетом. Производитель гаджета - Xiaomi. Устройство показывает уровень углекислого газа, влажность, давление, погоду, а так же многие другие показатели, которые можно настроить вручную.
Квадрокоптер FIMI X8 SE
Цена $514
Продвинутый коптер от компании Fimi. Дрон подходит для профессионального использования, снимает видео разрешением до 4К при 30 кадрах/сек. В разрешении 720p умеет снимать 200 кадров/сек.
В городе управление остаётся отзывчивым на расстоянии до 1 - 1.5 км. А в поле даже расстояние в 3 км - не проблема. Доставка из РФ, поэтому под налог не попадете.
Умный дверной звонок
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Loock CatY
Цена $34
Умный дневной звонок с ЖК-экраноми и инфракрасной камерой, которая покажет кто пришел даже ночью. Угол обзора можно регулировать.Благодаря встроенной памяти, вы сможете видеть кто приходил пока вас не было дома.
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