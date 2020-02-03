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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Квадрокоптер FIMI X8 SE, умный дверной звонок и другое

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Цены на память снижены на 30% - пора брать

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Анализатор качества воздуха

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Для того, что бы проанализировать воздух в помещении, можно воспользоваться этим гаджетом. Производитель гаджета - Xiaomi. Устройство показывает уровень углекислого газа, влажность, давление, погоду, а так же многие другие показатели, которые можно настроить вручную.

Квадрокоптер FIMI X8 SE

КУПИТЬ ТУТXiaomi FIMI A3

Цена $514

Продвинутый коптер от компании Fimi. Дрон подходит для профессионального использования, снимает видео разрешением до 4К при 30 кадрах/сек. В разрешении 720p умеет снимать 200 кадров/сек.

В городе управление остаётся отзывчивым на расстоянии до 1 - 1.5 км. А в поле даже расстояние в 3 км - не проблема. Доставка из РФ, поэтому под налог не попадете.

Умный дверной звонок

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Loock CatY

Цена $34

Умный дневной звонок с ЖК-экраноми и инфракрасной камерой, которая покажет кто пришел даже ночью. Угол обзора можно регулировать.Благодаря встроенной памяти, вы сможете видеть кто приходил пока вас не было дома.

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