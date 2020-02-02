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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: часы Xiaomi Mi Watch, рюкзак Xiaomi и другое

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Товары за 1 рубль в Ситилинке всего 2 дня
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Radeon RX 5600XT уже со скидкой по лучшей цене в Ситилинке
Цены на память снижены на 30% - пора брать

Мультитул NexTool

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Huohou

Цена $25

Устройство сочетает в себе сразу несколько гаджетов, которые будут полезны в дороге. Удобный стеклобой, двойной фонарь, магнит для удержания, нож для резки ремней и аккумулятор для зарядки смартфона.

Портативный ЦАП

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КУПИТЬ ТУТ - Более дорогие

Цена $10

Устройство улучшает качество звука передаваемого на наушники, можно использовать с компьютером. 

Звук меняется ощутимо в лучшую сторону, увеличивается плотность - "мощность" на низах, уходит резкость на середине и верхах (плохая перекодировка на "том что есть"), можно смело не смотреть в сторону плееров до 4 - 5 т.р. Кнопочка BAS добавляет немного баса не в ущерб другим частотам, пользоваться ею можно.

Ароматизатор в машину

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КУПИТЬ ТУТ - ТУТ

Цена $8

Ароматизатор для авто от Xiaomi в виде проигрывателя виниловых пластинок, которые крутятся от потоков воздуха из дифлектора, распространяя при этом аромат по всему автомобилю. Упаковано в солидную коробку. Выглядит "проигрыватель" интересно. Крепится хорошо.

Cмарт-часы Xiaomi Mi Watch Color

КУПИТЬ ТУТ - Популярные Xiaomi

Цена $129

- Дисплей 1,39" (AMOLED) 454 х 454

- Аккумулятор 420мАч (до 14 дней работы)

- Операционная система MIUI For Watch (Wear OS)

- 10 режимов активности

- Bluetooth 5.0, GPS, NFC

- Водозащита 5 АТМ

Рюкзак Xiaomi Simple Casual Backpack 2 

КУПИТЬ ТУТ - Tigernu с TSA замком

Цена $23

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  • Износостойкий и водостойкий, трехслойная структура ткани
  • Объем 18л, вмещает 15.6" ноутбук
  • Вентилируемая спинка и лямки
  • YKK молнии, карман на спинке, лямка на чемодан
  • 2 основных отделения, 2 боковых кармана, карман на замке сзади

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