Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: часы Xiaomi Mi Watch, рюкзак Xiaomi и другое
Мультитул NexTool
Цена $25
Устройство сочетает в себе сразу несколько гаджетов, которые будут полезны в дороге. Удобный стеклобой, двойной фонарь, магнит для удержания, нож для резки ремней и аккумулятор для зарядки смартфона.
Портативный ЦАП
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Цена $10
Устройство улучшает качество звука передаваемого на наушники, можно использовать с компьютером.
Звук меняется ощутимо в лучшую сторону, увеличивается плотность - "мощность" на низах, уходит резкость на середине и верхах (плохая перекодировка на "том что есть"), можно смело не смотреть в сторону плееров до 4 - 5 т.р. Кнопочка BAS добавляет немного баса не в ущерб другим частотам, пользоваться ею можно.
Ароматизатор в машину
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Цена $8
Ароматизатор для авто от Xiaomi в виде проигрывателя виниловых пластинок, которые крутятся от потоков воздуха из дифлектора, распространяя при этом аромат по всему автомобилю. Упаковано в солидную коробку. Выглядит "проигрыватель" интересно. Крепится хорошо.
Cмарт-часы Xiaomi Mi Watch Color
КУПИТЬ ТУТ - Популярные Xiaomi
Цена $129
- Дисплей 1,39" (AMOLED) 454 х 454
- Аккумулятор 420мАч (до 14 дней работы)
- Операционная система MIUI For Watch (Wear OS)
- 10 режимов активности
- Bluetooth 5.0, GPS, NFC
- Водозащита 5 АТМ
Рюкзак Xiaomi Simple Casual Backpack 2
КУПИТЬ ТУТ - Tigernu с TSA замком
Цена $23
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- Износостойкий и водостойкий, трехслойная структура ткани
- Объем 18л, вмещает 15.6" ноутбук
- Вентилируемая спинка и лямки
- YKK молнии, карман на спинке, лямка на чемодан
- 2 основных отделения, 2 боковых кармана, карман на замке сзади
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