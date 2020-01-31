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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: смартфон Asus ROG Phone 2, увлажнитель воздуха Xiaomi и другое

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Роторный ключ

КУПИТЬ ТУТ - Пневматический гайковерт

Цена $39

Иногда так случается, что колеса долго не откручиваются, то они прикипают и даже труба 2х метровая не спасает.

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В таком случае, вам точно поможет такой роторный ключ. Он способен создать крутящий момент до 800Нм.

Такой огромной силы будет достаточно, чтобы открутить гайку даже самой тяжелой фуры.

Набор состоит из самого ключа и 4х головок разных размеров, с повышенной прочностью.

Зарядное устройство на 60 Вт Baseus

КУПИТЬ ТУТ - Другие

Цена $19

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60 Вт с головой хватает, чтобы зарядить быстро ноуты по Type-C, не говоря уже о телефонах. Три быстрых порта хватит зарядить все ваши девайсы, Type-C порт особенно зайдет владельцам эппл техники для быстрой зарядки айфонов, айпадов или макбуков, и также для быстрейшей зарядки андроид девайсов с кабелем тайп-си на тайп-си.

Увлажнитель воздуха Xiaomi Mijia

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Air Humidifier 2

Цена $23

Это незаменимый гаджет в период отопительного сезона. Он имеет резервуар на 5л, сенсорные кнопки, работает очень тихо, есть активный карбоновый фильтр. Очень прост в использовании. Температуру показывает корректно, на ночь дисплей можно выключить, чтобы не светил, что очень удобно.

Кожаные кроссовки Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Mijia

Цена $70

Эта модель объединяет классический стиль в кожаном исполнении высокого качества. На выбор два цвета: черный и коричневый.
・рифленая антискользящая подошва
・усиленная пятка

Игровой смартфон Asus ROG Phone 2 8/128 Gb

КУПИТЬ ТУТ - Популярные Xiaomi

Цена $484

Смартфон оснащен топовым железом и потянет все современные игрушки. Инновационная система охлаждения, экран с частотой 120 Гц и откликом 1 мс, мощный процессор Qualcomm 855+, аккумулятор на 6000 мАч. Имеет флагманский сенсор Sony IMX586 на 48Мп. В подарок от продавца идут неплохие наушники. Возможно, кто-то давно ждал на него скидку.

Система автоматических штор

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Aqara

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Цена $115

Работают они от дистанционного пульта управления. На выбор представлено несколько вариантов по комплектации и размеру штор. Шторы работают очень тихо. Присутствует 6 каналов управления.

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