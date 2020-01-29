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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: квадрокоптер Xiaomi FIMI A3, ключ информатор для авто и другое

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Глайдтрек для камеры

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Цена $49

Глайдтрек, или в простонародье, тележка - это девайс для съёмки плавных футажей. Данная складная модель управляется на дистанции до 6 метров с пульта, есть 3 скорости вперёд и столько же назад.

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АКБ на 1800mah хватает на 6 часов съемок, а полная зарядка занимает 3ч. Колесики не проскальзывают даже на гладких поверхностях.

Пуско-зарядное устройство для авто Baseus

КУПИТЬ ТУТ - стартер 70Mai

Цена $39

С помощью такой штуки можно без проблем в сильный мороз завести не только легковушку, но даже маленький грузовик. Везде подобный гаджет от 3500₽. С купоном продавца еще дешевле! Промокод: CM200

Видеорегистратор YI

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КУПИТЬ ТУТ - Популярные - Xiaomi 70mai

Цена $38

Отличный регистратор с углом обзора 165 градусов. Есть встроенный Wi-Fi для подключения к смартфону. Пишет видео в качестве 1296P. Отличное снимает днём и ночью. За такие деньги ему нет конкурентов.

Диагностический сканер

КУПИТЬ ТУТ - LAUNCH

Цена $164

Ключ информатор с полной информацией о вашем авто в ваших руках. Поддерживает множество функций для автомобиля. В том числе сброс одометра, считывание и сброс ошибок бортового компьютера и т.д. Гибкая настройка программы. Удобная в использовании.

Крутой квадрокоптер Xiaomi FIMI A3

КУПИТЬ ТУТ - HUBSAN H117S ZINO с 4К

Цена $269

  • Смешанный 3-х осевой стабилизатор
  •  Объектив 80°, F2.0, сенсор 1/3.2" CMOS
  •  Видео 1080p 30к/с
  •  Дальность полета 1 км, высота 500 м
  •  Время полета 25 мин
  •  Пульт управление с дисплеем
  •  6 различных режимов

Светильник с креплением

КУПИТЬ ТУТXiaomi YEELIGHT

Цена $7

Стильная и удобная лампа с креплением‑прищепкой, которая умеет как просто стоять на столе, так и висеть над кроватью. Есть регулировка яркости. Также он оснащен гибкой стойкой. Классная вещь. Однозначно рекомендую к покупке!

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