Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Набор торцевых отверток Xiaomi, геймпад для телефона и другое
Геймпад для телефона
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Цена $3
В наше время игры для телефона вышли на очень приличный уровень. И я частенько стал в них залипать. Так как за комп сесть не всегда время есть, но играть "голым" телефоном мне не удобно. Пальцами закрывается экран, да и тактильных ощущений нажатия нету.
Набор торцевых отверток Xiaomi
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Цена $16
Интересный набор в красивом аккуратном чемоданчике. Внутри: прямая рукоять с 3 выходами, короткая рукоять, 24 насадок.
Ручки можно собрать в удобный единый инструмент, который подойдет как для откручивания гаек, так и для установки комплектных бит. Из отличной стали.
Держатель для телефона
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Цена $1.25
Универсальный держатель для мобильного телефона в салон вашего автомобиля. Держатель привлекателен в первую очередь тем, что имеет возможность прикрепиться к любой поверхности в любом месте автомобиля, что делает данный товар невероятно удобным для каждого автомобилиста. Телефон крепится довольно надежно и спокойно переживет небольшую тряску в автомобиле, вызванную. к примеру неровностью дороги или ямой.
Оплетка на руль
Цена $3
Эффективная и приятная оплетка на руль, которая повысит комфорт при вождении, а также поможет вам увеличить сцепление с поверхностью руля. Данная оплетка будет полезная тем автовладельцам, кто имеет довольно старый автомобиль и потертый руль, сцепление с которым очень посредственное и вызывает некий дискомфорт, а также тем, кто хочет немного украсить свой автомобиль и придать ему красок.
Эндоскоп для телефона
Цена $4
Удобный, гибкий, тонкий и действительно полезный практически в любой сфере жизни портативный эндоскоп для вашего телефона, который запросто поможет рассмотреть самые труднодоступные места. Эндоскоп полностью водонепроницаем, имеет светодиодную подсветку и различную длину кабеля, которую вы сможете выбрать при заказе - 1, 1.5 и 2 метра.
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