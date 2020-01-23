Геймпад для телефона

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Цена $3

В наше время игры для телефона вышли на очень приличный уровень. И я частенько стал в них залипать. Так как за комп сесть не всегда время есть, но играть "голым" телефоном мне не удобно. Пальцами закрывается экран, да и тактильных ощущений нажатия нету.

Набор торцевых отверток Xiaomi

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Цена $16

Интересный набор в красивом аккуратном чемоданчике. Внутри: прямая рукоять с 3 выходами, короткая рукоять, 24 насадок.

Ручки можно собрать в удобный единый инструмент, который подойдет как для откручивания гаек, так и для установки комплектных бит. Из отличной стали.

Держатель для телефона

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Цена $1.25

Универсальный держатель для мобильного телефона в салон вашего автомобиля. Держатель привлекателен в первую очередь тем, что имеет возможность прикрепиться к любой поверхности в любом месте автомобиля, что делает данный товар невероятно удобным для каждого автомобилиста. Телефон крепится довольно надежно и спокойно переживет небольшую тряску в автомобиле, вызванную. к примеру неровностью дороги или ямой.

Оплетка на руль

КУПИТЬ ТУТ - от Xiaomi

Цена $3

Эффективная и приятная оплетка на руль, которая повысит комфорт при вождении, а также поможет вам увеличить сцепление с поверхностью руля. Данная оплетка будет полезная тем автовладельцам, кто имеет довольно старый автомобиль и потертый руль, сцепление с которым очень посредственное и вызывает некий дискомфорт, а также тем, кто хочет немного украсить свой автомобиль и придать ему красок.

Эндоскоп для телефона

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Цена $4

Удобный, гибкий, тонкий и действительно полезный практически в любой сфере жизни портативный эндоскоп для вашего телефона, который запросто поможет рассмотреть самые труднодоступные места. Эндоскоп полностью водонепроницаем, имеет светодиодную подсветку и различную длину кабеля, которую вы сможете выбрать при заказе - 1, 1.5 и 2 метра.

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